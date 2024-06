Beim Ackendorfer „Seifenkistenrennen 1.0“ rasen 19 Starter die Dorfstraße vom Friedhof bis zum Dorfplatz hinab. Wer sich am Ende einen Platz sichern kann.

Ackendorf - Team Borkenkäfer, Feuerwehr, Polizeiteam, Gold-Silber-Bob, White Tiger, Ferrari oder der grüne Hulk – die kreativen Einfälle beim 1. Ackendorfer Seifenkistenrennen anlässlich der 825-Jahr-Feier waren vielfältig und innovativ.

Oskar hatte mit seinem „Borkenkäfer“ eine der originellsten Seifenkisten. Der Name ist selbsterklärend. Foto: Carina Bosse

19 Seifenkisten gingen beim Renen 1.0 an den Start. Dabei bereitete die eigens aufgebaute Startrampe am Friedhof zunächst einigen Sorgen. Würde sie den richtigen Speed bringen? Doch die Bedenken waren vollkommen unbegründet. Mit der Rampe kam der nötige Schwung in die Gefährte, die die leicht abschüssige Straße hinuntersausen wollten. Nach einer leichten Kurve, die von besonders vielen Besuchern zum Zuschauen genutzt werden konnten, zog sich die Rennstrecke fast bis zum Dorfplatz hin. Spritzige Moderationen eines eigens für das Ereignis engagierten Entertainers sorgten neben den Seifenkisten für beste Zuschauerunterhaltung.

Die doppelte Sieger-Kiste Nr. 44 Foto: Carina Bosse

Die Teilnehmer kamen aus Ackendorf, Hermsdorf, Hohenwarsleben, Wellen, Schackensleben und Jersleben, berichtete Saskia Schick, eine der Organisatorinnen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene nahmen am Rennen teil. Einige Väter sind gemeinsam mit ihren Kindern die Rennstrecke auf der Dorfstraße hinabgesaust.

James’ White Tiger ist auf der Strecke. Foto: Carina Bosse

Den 1. Platz belegte Anton Lenz mit einer Zeit von 29,63 Sekunden. Den 2. Platz sicherte sich Arne Lenz in 30,63 Sekunden. Beide nutzten den Flitzer „44“ auf den Startplätzen 3 und 17. Den 3. Preis holte sich Sirko Röder im „Martini“ in 31,93 Sekunden. In der Kategorie „Schönste Seifenkiste“ punktete Alina aus Wellen mit ihrem „Einhornblitz“. Sie ging mit der Startnummer 1 ins Rennen und meisterte ihre Sache mit Einhornkostüm, sogar mit Kapuze über dem Helm, hervorragend.

Aus Hohenwarsleben war die „Feuerwehr“ in Doppelbesetzung angereist. Foto: Carina Bosse

„Jede Seifenkiste war besonders und die meisten auch Marke Eigenbau“, lobten Saskia Schick und Maxi Altendorf, die beiden Organisatorinnen des Seifenkistenrennens 1.0: „Wir sind megastolz, dass das erste Seifenkistenrennen in Ackendorf ein so toller Erfolg war.“ Ob das wohl eine Eintagsfliege bleibt? Denn Spaß hatte das Rennen trotz vieler Arbeit im Vorfeld wirklich allen bereitet.