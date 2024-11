Landkreis Börde - Ab dem 29. November öffnen in der Börde einige Weihnachts- und Wintermärkte. Eine Auswahl:

Sternenmarkt in Haldensleben

Auf dem Haldensleber Marktplatz ist der Sternenmarkt mit Eisbahn vom 30. November bis zum 15. Dezember geöffnet. Rund um den Marktplatz ist an den Fenstern der Markthäuser ein Adventskalender zu finden. Jeden Tag öffnet um 17 Uhr der Weihnachtsmann ein Türchen. Danach spielen verschiedene Bläsergruppen Weihnachtsmusik. Weitere Sternenstunden des Weihnachtsmarktes gibt es im Programm.

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag: 16 bis 20 Uhr

Freitag – Samstag: 15 bis 22 Uhr / Eisbahn bis 21.30 Uhr

Sonntag: 15 bis 20 Uhr

Weihnachtsmärkte in Haldensleber Ortsteilen

Uthmöden: Der Adventsmarkt findet am Sonntag, 1. Dezember, von 14 bis 18 Uhr auf dem Kirchhof statt. Um 15 Uhr ist dort eine Weihnachtsgeschichte zu hören, um 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann und zum Abschluss wird um 18 Uhr eine Andacht gehalten.

Hundisburg: Der alljährliche Thieadvent in Hundisburg beginnt am Sonnabend, 30. November, um 17 Uhr mit einem Fackelumzug. Anschließend laden der Feuerwehrverein und die Freiwillige Feuerwehr Hundisburg zum gemütlichen Beisammen mit süßen und deftigen Speisen auf dem Thieplatz ein.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Schloss in Hundisburg ist am zweiten Adventswochenende, am Sonnabend, 7. Dezember und am Sonntag, 8. Dezember, ab jeweils 11 Uhr entdecken.

Satuelle: Der Ort lädt zum Weihnachtsmarkt für Sonnabend, 30. November, ab 14.30 Uhr auf den Festplatz ein. Märchenpavillon, Kinderschminken, Kränzebinden, Kinderflohmarkt und weihnachtliche Verkaufsstände warten auf die Besucher. Zudem sorgen die Feuerwehr-Blaskapelle, die Chorgemeinschaft „Harmonie“ und die Kita „Birkenwäldchen“ für festliche Atmosphäre. Der Weihnachtsmann kommt mit seinen Weihnachtselfen ebenfalls vorbei.

Im Tierheim findet am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 16 Uhr ein Weihnachtsfest statt.

Wedringen: Das bunte Markttreiben am Dorfgemeinschaftshaus findet am Sonnabend, 7. Dezember, ab 14.30 Uhr statt. Die Kita Sonnenblume und die Tanzgruppe Flinke Füße gestalten ein Programm.

Althaldensleben: Am Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr kann an der Feuerwehr Althaldensleben auf dem Ollner Weihnachtsmarkt der Budenzauber bestaunt werden.

Burgweihnacht in Oebisfelde

Am zweiten Adventswochenende findet vom 7. bis zum 8. Dezember an der Sumpfburg in der Burgstraße 12 wieder statt. Die Besucher erwarten viele Handarbeiten, Buden, Musik und kulinarische Highlights.

Der Weihnachtsmarkt in Walbeck ist am Sonnabend, 30. November, ab 14 Uhr auf dem Marktplatz 90.

Weihnachtsmarkt in Weferlingen

Am Wochenende des ersten Advents findet wieder der Weihnachtsmarkt an der Burg vor dem Haus der Generationen am Gutshof 4 statt. Am 30. November gibt es ab 17 Uhr einen Fackelumzug zum Weihnachtsmarkt. Der Treffpunkt ist am nah&gut-Markt. Am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, ist der Markt von 12 bis 17 Uhr offen. Ein Kinderkarusell, eine Bastelecke sowie Essen und Trinken stehen vor Ort bereit.

Wolmirstedter Adventsmarkt

Drei Tage lang, vom 30. November bis 1. Dezember, können die Besucher des Wolmirstedter Adventsmarktes auf vieles freuen: Fahrgeschäfte, Buden, weihnachtlichen Gesang und Blasmusik.

Weihnachten im Sülzetal

Weihnachtsmarkt am Kantorberg in Altenweddingen : Sonnabend, 30. November, 14.30 Uhr

: Sonnabend, 30. November, 14.30 Uhr Weihnachtsmarkt auf dem Schwaneberger Gutshof : Sonnabend, 7. Dezember, ab 17 Uhr

: Sonnabend, 7. Dezember, ab 17 Uhr Adventsmarkt an der Kirche in Langenweddingen: Sonntag, 8 Dezember, ab 14 Uhr

Sonntag, 8 Dezember, ab 14 Uhr Weihnachtsmarkt in Bahrendorf : 14. und 15. Dezember, jeweils ab 10 Uhr

: 14. und 15. Dezember, jeweils ab 10 Uhr Weihnachtsmarkt am Klosterhof in Osterweddingen: Sonntag, 15. Dezember, ab 15 Uhr

Märchenzauber auf Schloss Altenhausen

Am ersten Adventswochenende gibt es im historischen Ambiente am Schloss Altenhausen in der Schlossstraße 16 neben vielen leckeren Spezialitäten und Handwerksarbeiten im Schlossinnenhof ein traditionell über Buchenholz gegrilltes Schwein am Spieß. Aktionen wie Bogenschießen, Ponyreiten und die Weihnachtsbäckerei für unsere kleinen Gäste bieten ein interessantes Familien- und Kinderprogramm. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten:

Sonnabend, 30. November von 14 bis 20 Uhr

Sonntag, 1. Dezember von 11 bis 18 Uhr

Calvörder Weihnachtsmarkt

Traditionell am ersten Advent, den 1. Dezember, findet der kleine Weihnachtsmarkt ab 14 Uhr auf dem Calvörder Markt statt. Ein weihnachtliches Programm ist zur gleichen Zeit in der St.-Georgs-Kirche mit Musik und Tanz. Buden mit Speisen und Getränken sind auf dem Marktplatz zu entdecken.

Weihnachtsmärkte in den Calvörder Ortsteilen

Grauingen : Sonntag, 1. Dezember, um 10 Uhr Weihnachtsfeier im Gemeindesaal

: Sonntag, 1. Dezember, um 10 Uhr Weihnachtsfeier im Gemeindesaal Elsebeck : Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr Weihnachtsmarkt & Seniorenweihnachtsfeier, Haus am Zoll

: Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr Weihnachtsmarkt & Seniorenweihnachtsfeier, Haus am Zoll Velsdorf : Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr Weihnachtsmarkt & Märchenaufführung, Hof und im Haus Isernhagen

: Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr Weihnachtsmarkt & Märchenaufführung, Hof und im Haus Isernhagen Wegenstedt : Sonnabend, 14. Dezember, ab 15 Uhr Weihnachtsmarkt, Pfarrhof

: Sonnabend, 14. Dezember, ab 15 Uhr Weihnachtsmarkt, Pfarrhof Klüden: Sonntag, 15. Dezember, ab 14 Uhr Weihnachtsmarkt, Hof der Alten Schule

Advent in der Elbe-Heide

Angern: Die Freie Umweltschule Angern organisiert einen Weihnachtsmarkt. Dieser öffnet Sonnabend, 7. Dezember, um 14 Uhr, mit einer musikalischen Begrüßung durch das Blasorchester Angern. Das Programm der Schulklassen beginnt um 15 Uhr, der Weihnachtsmann wird um 15.45Uhr erwartet. Ab 16 Uhr spielt das Blasorchester bis Open-End.

Born: Der traditionelle Weihnachtsmarkt wird am Sonntag, 15. Dezember, eröffnet. Ab 14.30 Uhr wird es am Bürgerhaus stimmungsvoll. Auch ein Feuerschlucker und der Weihnachtsmann werden erwartet.

Burgstall: Zur „Adventssause“ an der Feuerwehr Burgstall wird wieder am Sonnabend, 30. November, ab 16 Uhr, eingeladen. Am Sonnabend, 14. Dezember, begeht der Ort das „Lichterfest in den Höfen“. Ab 17 Uhr laden offene Grundstücke ein. Die Gäste werden gebeten, für die Heißgetränke eine Tasse mitzubringen.

Colbitz: Mit regionalen Verkaufsständen präsentiert sich der Colbitzer Weihnachtsmarkt mit offener Kirche den Besuchern. Geöffnet ist am Freitag, 6. Dezember, ab 17Uhr. Am Sonnabend, 7. Dezember, sind Jung und Alt schon ab 16Uhr willkommen.

Cröchern: Bereits am Donnerstag, 28. November, öffnete der Weihnachtsmarkt. Ab 17 Uhr sind die Besucher auf dem Dorfplatz willkommen.

Dolle: Der Adventsmarkt im Wohnpark Sonnenhof wird am Sonnabend, 7.Dezember, begangen. Beginn ist um 15 Uhr. In diesem Jahr wird es außerdem wieder einen lebendigen Adventskalender geben. Verschiedene Einwohner öffnen ihre Grundstücke an unterschiedlichen Tagen für die Einwohner und Gäste. Dabei bieten sie Getränke und Speisen an. Begonnen wird am 1. Advent, also am 1. Dezember, beim „Heidetrail“.

Heinrichsberg: Im Dorfgemeinschaftshaus wird es am Sonnabend, 14. Dezember, stimmungsvoll, wenn um 14 Uhr der Weihnachtsmarkt öffnet.

Hillersleben: Der „Verein für ein familienfreundliches Hillersleben“ organisiert am Sonnabend, 7. Dezember, einen Adventsmarkt in Hillersleben-Dorf. Um 15.30 Uhr beginnt die Andacht in der Klosterkirche. Mit Glockenklang öffnet um 16 Uhr der Markt. Der Weihnachtsmann hat sich um 17 Uhr angesagt und um 18 Uhr beginnt die Taschenlampenführung in der Kirche. Es wird darum gebeten, eine eigene Taschenlampe mitzubringen. An verschiedenen Ständen wird es Handarbeit, Kreatives und Holzhandwerk geben. Für die Versorgung mit Speisen und Getränken ist gesorgt.

Lindhorst: Am Sonntag, 1. Dezember, öffnet „Der vermutlich kleinste Weihnachtsmarkt der Welt“. Beginn ist um 15 Uhr auf dem stimmungsvollen Hof der Bäckerei Düsedau.

Loitsche: Auf dem Pfarrhof ist am Sonnabend, 7. Dezember, der „Adventshof“ aufgebaut. Eröffnet wird hier um 15 Uhr.

Neuenhofe: Der traditionelle „Wichtelweihnachtsmarkt“ auf dem Gelände der Kita „Heidewichtel“ lädt Sonntag, 8. Dezember, ab 15 Uhr ein. Außerdem ist wieder das „Adventstürchen“ im Ort organisiert. An jedem Tag öffnen ab dem 1. Dezember Privatpersonen, Firmen oder Institutionen ihr Türchen. Es gibt Schmalzstulle und Glühwein. Gemeinsam werden Weihnachtslieder gesungen. Der Gemeinderat Westheide und Bürgermeisterin Romy Staufenbiel öffnen Montag, 2. Dezember, um 17 Uhr, am Gemeindebüro das Türchen. Es gibt Bratwurst, Glühwein, Zuckerwatte und mehr.

Rogätz: Zum Adventsmarkt wird am Sonnabend, 30. November, nach Rogätz eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr mit einem Adventssingen in der Kirche. Um 17 Uhr wird der Weihnachtsbaum erleuchtet. Auf der Treppe zur MTS werden Weihnachtslieder mit Begleitung gesungen. Anschließend kommt der Weihnachtsmann. Für die Versorgung mit Speisen und Getränken sorgen die Rogätzer Vereine, die Viertklässler sowie die Vorschulkinder. Das Ende ist gegen 22 Uhr vorgesehen.

Zielitz: Den 3. Zielitzer Adventszauber haben die Gemeinde Zielitz und die örtlichen Vereine am Sonnabend, 30. November, vorbereitet. Besucher sind in der Zeit von 15 bis 22 Uhr, auf dem Kirchplatz willkommen. Sie sind eingeladen, sich auf dem weihnachtlichen Markt von verschiedenen Ständen und Aktionen sowie viel Kulinarik verzaubern zu lassen. Und vielleicht schaut wieder der Weihnachtsmann vorbei. Organisiert wird der Markt von Zielitzer Vereinen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und ihren Institutionen.

Weihnachtsmärkte in der Stadt Wanzleben

Hohendodeleben: 8. Stollenmarkt, am Sonnabend, 30. November ab 12 Uhr vor der Feuerwehr und Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr im Rudolf-Breitscheid-Weg

8. Stollenmarkt, am Sonnabend, 30. November ab 12 Uhr vor der Feuerwehr und Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr im Rudolf-Breitscheid-Weg Domersleben : Am Sonnabend, 30. November ab 14 Uhr am Krugberg 13

: Am Sonnabend, 30. November ab 14 Uhr am Krugberg 13 Klein Rodensleben: Der Weihnachtsmarkt findet am Sonnabend, 30. November ab 15 Uhr statt im Bauernende 1 statt.

Der Weihnachtsmarkt findet am Sonnabend, 30. November ab 15 Uhr statt im Bauernende 1 statt. Seehausen: ab Sonnabend, 30. November ab 14 Uhr auf dem Friedensplatz

ab Sonnabend, 30. November ab 14 Uhr auf dem Friedensplatz Klein Germersleben: Der Christkindlmarkt findet am Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr an der Kirche statt.

Der Christkindlmarkt findet am Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr an der Kirche statt. Klein Wanzleben: Der Weihnachtsmarkt am Sonntag, 8. Dezember, beginnt ab 14 Uhr auf dem Sportplatz.

Der Weihnachtsmarkt am Sonntag, 8. Dezember, beginnt ab 14 Uhr auf dem Sportplatz. Bergen: Sonnabend, 14. Dezember, ab 14 Uhr statt An der Kommende 30a

Sonnabend, 14. Dezember, ab 14 Uhr statt An der Kommende 30a Wanzleben: Zum dritten Adventssonntag, am 15. Dezember findet ab 12 Uhr auf dem Marktplatz statt.

Oschersleber Weihnachtsmarkt

Die Stadt lädt zum Beisammensein auf dem Oschersleber Weihnachtsmarkt ein. Zahlreiche Schlemmermöglichkeiten, eine Feuershow sowie Live-Musik sind einige Programmpunkte. Am zweiten Adventswochenende, Freitag, der 6. Dezember bis zum Sonntag, 8. Dezember ist das Markt auf dem Markt 1 geöffnet.



Öffnungszeiten:

Freitag, 6. Dezember, von 14 bis 21 Uhr

Sonnabend, 7. Dezember, von 11 bis 21 Uhr

Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 18 Uhr

Der "Besondere Weihnachtsmarkt" in Oschersleben

Der Besondere Weihnachtsmarkt der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung öffnet am ersten Adventswochenende, Sonnabend, 30. November bis Sonntag, 1. Dezember, die Türen der Werkstatt für die ganze Familie. Stände laden zum Basteln, Backen und Bummeln ein. Über 40 externe Händler werden vor Ort sein.

Öffnungszeiten:

Sonnabend, 30. November, von 10 bis 19 Uhr

Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 17 Uhr

Weitere Termine der Stadt Oschersleben

Adventsmarkt in Alikendorf : Sonnabend, 30. November ab 16:30 Uhr auf dem Schützenhausplatz

: Sonnabend, 30. November ab 16:30 Uhr auf dem Schützenhausplatz Kinderweihnachtsfeier in Peseckendorf : Montag, 2. Dezember, ab 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus

: Montag, 2. Dezember, ab 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Weihnachtsmarkt in Hornhausen : Mittwoch, 4. Dezember ab 15 Uhr, Am Park 1

: Mittwoch, 4. Dezember ab 15 Uhr, Am Park 1 Weihnachtsmarkt am Gymnasium in Oschersleben : Mittwoch, 4. Dezember von 16 bis 19 Uhr in der Bruchstraße 34 (Schulhof Lehrgebäude 2)

: Mittwoch, 4. Dezember von 16 bis 19 Uhr in der Bruchstraße 34 (Schulhof Lehrgebäude 2) Seniorenweihnachtsfeier in Schermke : am Mittwoch, 11. Dezember, um 15 Uhr im Dorphus in der Bachstraße 5c

: am Mittwoch, 11. Dezember, um 15 Uhr im Dorphus in der Bachstraße 5c Klosterweihnacht auf dem Klosterhof in Hadmersleben : Sonnabend, 14. Dezember

: Sonnabend, 14. Dezember Weihnachtsmarkt in Schermcke: Am Sonnabend, 14. Dezember im Innenhof des Dorphus in der Bachstraße 5c

Weihnachtsmärkte in der Gemeinde Obere Aller

Der Weihnachtsmarkt im Schloss Ummendorf öffnet traditionell am zweiten Adventwochenende, dem 7. und 8. Dezember sein. Der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht sind an beiden Tagen von 16.30 bis 18 Uhr im Schlossgarten unterwegs und beschenken die Kinder.

Öffnungszeiten:

Sonnabend, 7. Dezember, von 13 bis 20 Uhr

Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 19 Uhr

Harbke: Weihnachtsmarkt, Freitag, 29. November, ab 12 Uhr auf dem Innenhof des Kulturhauses „Neue Heimat“

Wefensleben/Belsdorf: Weihnachtsmarkt, Freitag, 29. November, ab 17 Uhr in der Heimatstube des Belsdorfer Heimatvereins

Sommerschenburg: Sonnabend, 30. November, Lichterabend ab 16.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus

Wackersleben: kleines Markttreiben, Sonnabend, 30. November, ab 14 Uhr traditionell auf dem Vorplatz des Sportlerheims

Weihnachtsmärkte in der Hohen Börde

Ackendorf: Weihnachtsmarkt, Sonnabend, 30. November, ab 15 Uhr auf dem Gemeindehof

Bebertal: Advent im Pfarrhof, Freitag, 29. November, ab 18 Uhr am Alten Markt 11 und Weihnachtsmarkt, Sonntag, 15. Dezember an der Veltheimsburg

Bornstedt: Weihnachtsmarkt, 7. Dezember, ab 15 Uhr auf Ledderboges Hof (Kleine Straße)

Eichenbarleben: Lichterfahrt, Sonnabend, 14. Dezember, um 16.30 Uhr, Start an der Feuerwehr Mammendorf

Groß Santersleben: Weihnachtsmarkt, Sonnabend, 30. November, ab 15 Uhr am Hopfenhof

Hermsdorf: Weihnachtsmarkt, Freitag, 29. November, ab 15.30 auf dem Hof des Mehrgenerationshauses und Lebendiger Adventskalender vom 1. bis 23. Dezember jeweils um 17 Uhr (wechselnde Orte)

Hohenwarsleben: Weihnachtsmarkt, Sonnabend, 30. November, ab 14 Uhr am Feuerwehrhaus

Irxleben: Weihnachtsmarkt, Sonnabend, 30. November, ab 15 Uhr auf dem Kirchplatz

Niederndodeleben: Lebendiger Adventskalender vom 1. bis 23. Dezember jeweils um 18 Uhr (wechselnde Orte)

Nordgermersleben: Weihnachtsbaumaufstellung, Sonnabend, 30. November, um 18 Uhr an der Feuerwehr

Ochtmersleben: Weihnachtsmarkt, Sonnabend, 30. November, ab 15 Uhr auf dem Gemeindehof

Rottmersleben: Weihnachtsmarkt, Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr an der Kirche/Platz des Friedens

Schackensleben: Weihnachtsmarkt, Sonntag, 1. Dezember ab 10 Uhr am Olvezentrum

Wellen: Weihnachtsmarkt, Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr am Bürgerhaus