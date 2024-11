Am 7. und 8. Dezember 2024 findet die Burgweihnacht in Oebisfelde statt. Vor und in der historischen Sumpfburg laden dann geschmückte Buden und Stände zum Schlendern und Verweilen ein. Alle wichtigen Infos hier im Überblick.

Oebisfelde. - Die Oebisfelder Burgweihnacht findet wieder am zweiten Adventswochenende, 7. und 8. Dezember 2024, statt.

Weihnachtliche Stimmung zur Oebisfelder Burgweihnacht

Am zweiten Adventswochenende verwandelt sich die Sumpfburg in Oebisfelde erneut in einen weihnachtlich leuchtenden Budenzauber mit historischem Ambiente.

Besucher können sich auf eine kulinarische Wunscherfüllung einstellen. Im Kunsthandwerkmarkt im Rittersaal finden Geschenksuchende handgefertigte Unikate, die ein Leuchten unter den Weihnachtsbaum zaubern.

Die kleinen Besucher kommen auch auf ihre Kosten. Sie können im beheizten Kinderland fleißig Weihnachtsgeschenke oder sogar einen eigenen Wunschzettel basteln.

Wann findet die Burgweihnacht in Oebisfelde statt?

Eröffnung: 7. Dezember 2024

Ende: 8. Dezember 2024

Öffnungszeiten

Samstag, 7. Dezember: 13 bis 23 Uhr

Sonntag, 8. Dezember: 13 bis 18 Uhr

Wo findet die Burgweihnacht in Oebisfelde statt?

Die Burgweihnacht in Oebisfelde findet in der Burgstraße 12 in der Sumpfburg in Oebisfelde statt.

Programm der Burgweihnacht in Oebisfelde

Die Burgweihnacht in Oebisfelde am zweiten Adventswochenende wird von einem abwechslungsreichen Programm begleitet. Neben Ständen und Buden mit allerlei Leckereien kommen auch die Kinder nicht zu kurz.

Es wird ein beheiztes Kinderland geben, wo Weihnachtsgeschenke und Wunschzettel gebastelt werden können. Auch der Weihnachtsmann wird die Burgweihnacht in Oebisfelde an beiden Tagen besuchen und den Wunschzettelkasten ausleeren.

Im Märchenwagen werden den Jüngsten weihnachtliche Geschichten vorgelesen. In diesem Jahr ist die 35 Quadratmeter große Carrera-Bahn ein besonderes Highlight.

Am Samstag singen alle Besucher gemeinsam mit den Oebisfelder Chören ab 17 Uhr Weihnachtslieder. Am Sonntag findet um 17 Uhr eine Tombola statt.