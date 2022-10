Alltag im Rollstuhl: Junge Haldensleberin fühlt sich ausgegrenzt

Frei von Selbstmitleid, lächelnd, tiefsinnig und selbstbewusst erzählt Mandy Schwentesius aus ihrem Alltag auf vier Rädern – mit allem, was dazu gehört. Die 34-Jährige kritisiert die Unerreichbarkeit vieler Geschäfte und Einrichtungen in der Innenstadt. Wie sie trotz Handicap manche schwierige Situationen löst.

Stufen – wie diese zu einem Imbiss an der Hagenstraße – sind für Mandy Schwentesius unüberwindbar. Die 34-jährige Haldensleberin beschreibt, wie sich ihr Alltag im Rollstuhl anfühlt. Bei ihrer Einkaufstour trifft sie Philipp Gläser, Betreuer in der Lebenshilfewerkstatt.

Haldensleben - Mandy Schwentesius ist eine lebensfrohe Frau. Sie hört gern Musik und besucht am liebsten Konzerte von der Kelly Family. Seit ihrer Geburt leidet die 34-Jährige am CHILD-Syndrom, einer seltenen genetisch bedingten Hauterkrankung, von der nur eine Körperhälfte, meistens die rechte, betroffen ist. Das Syndrom hat schwere Fehlbildungen an ihren Gliedmaßen hinterlassen.