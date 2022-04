Alte „Dame“ braucht in Etingen dringend neue Flügel

Eine Bockwindmühle steht am Dorfrand von Etingen. Doch die „alte Dame“ braucht dringend Hilfe. Helmut Russ, der Besitzer der Mühle, einige Bewohner von Etingen und Mühlenfreunde haben viele Ideen, um die Mühle als Kulturgut zu erhalten.

Helmut Russ hat die Mühle in Etingen gekauft. Mit Hilfe eines Vereins möchte der Berliner das Bauwerk als Kulturgut erhalten.

Etingen - Hochbetrieb herrscht an der Bockwindmühle am Dorfrand von Etingen. Schwere Technik ist angerückt, um die alte „Dame“, die unter Denkmalschutz steht, von einer tonnenschweren Last zu befreien. Damit soll ein Umstürzen der hölzernen Konstruktion verhindert werden.