Aus einer Industrieruine hat Kurt Hegner über Jahrzehnte eine beliebte Kulturstätte entwickelt. Nun hat er die Schlüssel für die Alte Fabrik in Haldensleben an neue Eigentümer übergeben. Was sie mit dem riesigen Areal vorhaben.

Alte Fabrik in Haldensleben kommt in neue Hände

Althaldensleben - Als Kurt Hegner die alte Steingutfabrik in Althaldensleben 1992 gekauft hat, war sie nicht mehr als eine verfallene Industrieruine. Stück für Stück hat der frühere Unternehmer und heutige Ehrenbürger der Stadt das riesige Areal in den folgenden Jahrzehnten zu dem gemacht, was es heute ist: Eine beliebte Kultstätte für Veranstaltungen aus Wirtschaft und Kultur, für Familienfeiern sowie mit Wohn- und Geschäftsräumen. Nun hat Kurt Hegner den symbolischen Schlüssel für die Alte Fabrik im Rahmen eines Konzertes der Pianistin Sofja Gülbadamova an seine Nachfolger übergeben.