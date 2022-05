Altes Polizeigebäude in Haldensleben sieht bald wie neu aus

Haldensleben - Der neue Asservatenbereich war zuerst fertig. Nun befindet sich auf dem Hof des Polizeireviers Börde in Haldensleben, an der Stelle an der vorher ein Garagengebäude stand, ein Hochsicherheitstrakt. Dort, wo Spuren und Beweismittel sichergestellt werden, sind die Wände besonders dick und ist die Technik besonders modern. Die neue Asservatenkammer musste bei den Bauarbeiten am und im Polizeirevier Börde als Allererste fertiggestellt werden. Das verlangte die Logistik.