Am Haldensleber „Roland“-Kaufhaus verschwindet die Fassade

Am Montag begannen die Abrissarbeiten an der Fassade des ehemaligen Roland-Kaufhauses. Zuerst fiel der Mittelteil.

Haldensleben - Stück für Stück haben sich in den vergangenen Wochen die Abrissbagger durch das ehemalige Kaufhaus und Hotel „Roland“ in der Haldensleber Innenstadt gefressen. Begonnen haben die Arbeiten am rückwärtigen Teil des Geländes an der Holzmarktstraße.