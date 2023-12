Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben. - In Haldenslebens Innenstadt gibt es seit Mitte November zusätzliche Baustellenampeln, die den Verkehr einschränken. So stehen auf der Magdeburger Straße an der Burgstraße und an der Ohrelandhalle zwei Ampeln, die verhindern sollen, dass Lastwagen und Busse einander in einer engen Kurve begegnen. Ohne die Ampeln wäre das vorprogrammiert, denn momentan wird die Baugrube für das künftige Roland-Haus an der Magdeburger Straße – genau gegenüber vom Rathaus – ausgehoben. Deshalb fahren dort täglich mehrere Lkw entlang.