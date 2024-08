Anwohner besorgt: Teich auf dem Süplinger Berg in Haldensleben verwildert zunehmend

Der Teich hinter den Wohnhäusern am Waldring bietet momentan keinen besonders schönen Anblick.

Haldensleben - Gern haben Christine Rische und ihr Partner Karl-Heinz Kühlewind einst am Teich hinter den Wohnblöcken am Waldring auf dem Süplinger Berg auf der Bank gesessen und sich an der Natur erfreut. Inzwischen, kritisiert die Rentnerin, gleiche der fischreiche Teich jedoch eher einer „Kloake“.