Haldensleben - Im Landkreis Börde waren im Monat Juni 4.647 Personen arbeitslos gemeldet – 17 Personen mehr als im Mai. Trotz des leichten Anstiegs bleibt die Quote mit 5,2 Prozent konstant auf dem Niveau des Vormonats. Damit ist der Landkreis Börde weiterhin Primus im nördlichen Sachsen-Anhalt und liegt deutlich unter dem Durchschnitt von 7,3 Prozent.

„Im Juni ist die Arbeitslosigkeit in der Börde aufgrund von regionalen Freisetzungen im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes leicht angestiegen. Dennoch bleibt der Arbeitsmarkt angesichts der gedämpften wirtschaftlichen Stimmung stabil, auch wenn die Arbeitslosigkeit weiterhin höher ist als im Vorjahr“, erläutert Diana Nebe, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord. Im Juni 2023 betrug die Arbeitslosenquote 5,0 Prozent und es waren 4.471 Personen arbeitslos gemeldet.

Zahlreiche offene Stellen

Der Stellenbestand ist weiterhin hoch, aber gegenüber dem Vormonat um 78 gesunken und beträgt 2.104. Im Vorjahr waren im Juni 2.119 Arbeitsstellen gemeldet. Die Zahl neu gemeldeter Arbeitsstellen ist im Juni im Vergleich zum Mai gesunken: Insgesamt meldeten Unternehmen im Juni beim gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des Jobcenters 199 neue Stellen, 118 weniger als im Mai.

Die meisten vorhandenen Stellenangebote kommen nach wie vor aus den Berufssegmenten Verkehrs- und Logistikberufe (589 Stellen, zum Beispiel Berufskraftfahrer), Fertigungstechnische Berufe (351 Stellen, zum Beispiel Mechatroniker) und Fertigungsberufe (250 Stellen, zum Beispiel Maschinen- und Anlagenführer).

Wolmirstedt steht weiterhin am besten da

Mit Blick auf die einzelnen Geschäftsstellenbereich im Agenturbezirk Magdeburg bleibt Wolmirstedt der Primus im Landkreis Börde. Hier ist die Zahl der Erwerbslosen um 26 auf 1.138 gesunken, was einer Quote von 4,1 Prozent entspricht. Um 4 Personen hat sich die Arbeitslosenzahl im Bereich Haldensleben erhöht, die Quote bleibt trotzdem unverändert bei 4,8 Prozent – damit sind hier 1.358 Personen erwerbslos gemeldet.

40 neue Erwerbslose hat der Bereich Wanzleben im Juni im Vergleich zum Vormonat zu verzeichnen. Damit erhöht sich die Quote leicht von 4,1 auf 4,3 Prozent; in absoluten Zahlen heißt dies, dass im Bereich Wanzleben 681 Personen arbeitslos gemeldet sind. Unverändert bleibt die Quote von 8,3 Prozent dagegen in Oschersleben. Gerade einmal ein Arbeitsloser weniger als im Mai wurden registriert: Die Zahl liegt für den Juni bei 1.470.