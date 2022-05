Aus „Urwald“ soll in Lockstedt wieder ein Park werden

Warum sind in Lockstedt die Feuerwehrleute Seite an Seite mit den Sportlern im Einsatz? Und warum dröhnen im „Urwald“ die Motorsägen? Oebisfeldes Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch verrät, warum die Dorfbewohner nicht länger auf Hilfe warten wollen und selbst anpacken.

Lockstedt - Um so kleiner der Ort, desto größer ist der Zusammenhalt. Dies scheint auch auf Lockstedt, einen Ortsteil von Oebisfelde, zuzutreffen. Lockstedts Ortswehrleiter Mario Riebold hatte zu einem Arbeitseinsatz aufgerufen. Der Sportverein Germania Lockstedt beteiligte sich. So rückten über 20 Bewohner von Lockstedt an.