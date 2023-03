Auskunftsrecht in Sachsen-Anhalt: Kreistagsmitglieder der Börde wenden sich an Landesverwaltungsamt

Haldensleben - Wie viele Informationen dürfen Kreistagsmitglieder von der Kreisverwaltung verlangen? Wie viel darf diese weitergeben? Und was passiert, wenn die Rechtsauffassungen dazu weit auseinandergehen? All diese Fragen stellen sich aktuell in Hinblick auf mehrere Anfragen, die vor allem zwei Kreistagsmitglieder, Bodo Zeymer (Bündnis 90/Die Grünen) und Steffen Schroeder (damals AfD), gestellt hatten. Der Streit schwelt bereits seit Oktober 2022. Und erreicht mittlerweile immer höhere Instanzen.