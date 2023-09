Drömlingsfest

Klötzer und Altmärker feiern bei den Nachbarn in Niedersachsen

Der Drömling ist nun das 17. UNESCO-Biosphärenreservat in Deutschland. Während der Eröffnung des Drömlingsfestes 3.0 in Brome erfolgte am Freitag die offizielle Urkundenübergabe. Dann wurde gefeiert.