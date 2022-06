Bahn: Warum günstige Tickets in Haldensleben nicht reichen

Das neun Euro Ticket soll den Nahverkehr für alle zugänglich machen, zumindest finanziell. Praktisch stoßen viele Menschen in Haldensleben bereits am Gleis an ihre Grenzen. Der Ein- und Ausstieg ist nämlich nicht barrierefrei. Damit steht die Kreisstadt in der Börde allerdings nicht alleine da.

Haldensleben - Es ist warm und voll am Bahnhof in Haldensleben, am späten Nachmittag, im Feierabendverkehr. Es stehen die verschiedensten Menschen am Gleis, Jugendliche, Anzugträger, Handwerker, Rad-Touristen. Was auffällt: Es sind kaum Menschen mit Kinderwagen, Rollatoren, Gehhilfen und kein einziger mit Rollstuhl zu sehen.