Die Deutsche Bahn plant Bauarbeiten an den Gleisen. Dadurch werden fast gleichzeitig die Bahnübergänge an der Hagen- und an der Schützenstraße gesperrt. Die dort ansässigen Betriebe bangen um ihre Kunden, die nur durch lange Umleitungen zu ihnen finden.

Bäckermeister Andreas Nisar und Frau Kathrin kennen sich aus mit Sperrungen vor ihrer Bäckerei in der Süplinger Straße.

Haldensleben - Große Sorge um ihre Bäckerei haben Bäckermeister Andreas Nisar und seine Frau Kathrin. Seit 25 Jahren werden beinahe täglich Brot und Kuchen gebacken. Vor allem Pendler seien ihre Kunden, die morgens noch ein warmes Brötchen mit zur Arbeit nehmen und sich auf dem Rückweg noch ein Stück Kuchen schnappen.