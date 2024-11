Liebesschwüre in Flechtingen

Autor Christian Maintz und Schauspielerin Barbara Auer signierten in einer Vortragspause die Bücher von Christian Maintz. Ihr hatte der Meister der Reime übrigens ein Gedicht in ihrer Rolle als Kommissarin gewidmet.

Flechtingen - Ja, die Liebe kann so manches Fettnäpfchen hervorbringen. Wie groß die Falle sein kann, davon berichteten Christian Maintz und Barbara Auer in ihrem lyrischen und prosaischen Tandemabend unter dem Motto „Ich hab dich so lieb!“ im passend dekorierten Flechtinger Kurhaus.