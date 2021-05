Bauarbeiten beginnen im Herbst

Niederndodeleben - Der Bedarf an Kindertagesstättenplätzen ist in Niederndodeleben groß. Hintergrund ist unter anderem, wie die Gemeinde Hohe Börde per Pressemitteilung informierte, die Ansiedlung von 86 jungen Familien in einem neuen Wohngebiet. Doch auch die seit Sommer 2018 kommunale Kindereinrichtung „Kinderparadies“ im Ort ist längst an die Kapazitätsgrenze gestoßen, zudem kommt hinzu, dass das Gebäude in der August-Bebel-Straße einen hohen Sanierungsstau aufweist und Erweiterungsmöglichkeiten nicht umsetzbar sind. Nach intensiver Kostenprüfung schon kurz nach der Übernahme in private Trägerschaft wurde festgestellt, dass die Sanierung und Erweiterung des im Jahr 1912 gebauten Gebäudes teurer als ein entsprechender Neubau mit insgesamt 100 Kita-Plätzen werden würde.

Fördermittel decken mehr als die Hälfte der Kosten

Nach entsprechender Fördermittelbeantragung liegt bereits seit einigen Monaten die Zusage des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt vor. Für einen Ersatzneubau für das „Kinderparadies“, der in unmittelbarer Nähe der Grundschule, der Sporthalle und der Gemeinschaftsschule auf einem gemeindeeigenen Grundstück am Mühlenberg entstehen soll, sollen Mittel aus der Städtebauförderung in Höhe von etwa zwei Millionen Euro fließen. Damit sind zwei Drittel des drei Millionen Euro teuren Projektes finanziert. Die verbleibende Million wird die Gemeinde Hohe Börde aus eigenen Haushaltsmitteln aufbringen.

Nach Information der Gemeinde steht jetzt der voraussichtliche Termin für den Start der Baumaßnahme am Mühlenberg. Demnach soll im Herbst der erste Spatenstich gesetzt werden. Da in dem Gebiet prähistorische Funde vermutet werden, rücken vor dem eigentlichen Baubeginn die Archäologen an, um ihre Untersuchungen durchzuführen. Der Abschluss aller Baumaßnahmen ist nach jetzigem Stand für den Herbst 2023 geplant. Insgesamt sollen in der neuen Einrichtung dann 40 Krippen- und 60 Kindergartenplätze zur Verfügung stehen. Diese werden jeweils in drei Gruppen aufgeteilt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.