Wer in dieser Woche von der Kreisstraße zwischen Haldensleben und Neuenhofe auf die B 71 oder umgekehrt fahren möchte, kommt nicht weiter.

Ein Blick auf die Bauarbeiten an der Auffahrt zwischen B 71 und der Kreisstraße zwischen Haldensleben und Neuenhofe.

Haldensleben - Vivian Hömke

Seit Beginn der Woche wird dort im Auftrag der Landesstraßenbaubehörde die verbindende Rampe zwischen den beiden Straßen saniert.

Mit schwerem Gerät waren Bauleute am Montag dort voll in Gange. Der überregionale Verkehr in Richtung Calvörde wird laut Haldenslebens Stadtsprecherin Stefanie Stirnweiß aktuell über die Abfahrt B 71/Haldensleben-Nord sowie die Bornsche Straße umgeleitet.

Dazu werden wiederum die Bauarbeiten zur Erneuerung der Versorgungsleitungen in der Bornschen Straße bis Freitag, 11. August, unterbrochen, die Einbahnstraßenregelung ist bis dahin aufgehoben.