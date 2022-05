Bauer sucht Frau: Landwirt aus Wegenstedt fegt an seinem 30. Geburtstag die Treppe

Mächtig ins Schwitzen gerät Marcus Hoffmann, als er an seinem 30. Geburtstag in Wegenstedt die Treppe zum Kirchhof fegen muss.

Wegenstedt - In Wegenstedt ist es Tradition, dass Männer, die an ihrem 30. Geburtstag noch nicht verheiratet sind, die Treppe zwischen Dorfkirche und Dorfkneipe fegen müssen. So kam es, dass auch Marcus Hoffmann am Tag seines Wiegenfestes die Stufen von tausenden Kronkorken befreien musste.