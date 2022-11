Baumärkte in Haldensleben machen eher zu

Um Energie zu sparen, haben einige Geschäfte in Haldensleben ihre Öffnungszeiten angepasst. Andere Läden haben in den kommenden Wochen teilweise sogar länger geöffnet.

Der Hagebaumarkt in Haldensleben schließt aktuell eine Stunde früher.

Haldensleben - Als erster – und bisher einziger – der großen Lebensmittelhändler in Deutschland hat Aldi Nord seine Ladenöffnungszeiten verkürzt, um Energie einzusparen. Ein Großteil der Märkte schließt nun um 20 Uhr. In Haldensleben haben die angepassten Öffnungszeiten allerdings keine Auswirkungen – die Filiale in der Magdeburger Straße hatte auch bisher nur von 7 bis 20 Uhr geöffnet und nicht wie einige andere Filialen bis 21 oder sogar 22 Uhr.