Bebertaler Orgelmusiken künftig jeden Monat

Mit einem neuen Angebot wartet die Kirchengemeinde Bebertal auf. Um die sanierte Böttcher-Orgel in der Godebertkirche in Szene zu setzen, wird es ab März monatlich ein Orgelkonzert geben.

Am 27. März erfolgt der Auftakt zur dann monatlich geplanten Orgelmusik in der Bebertaler Godebertkirche.

Bebertal - Am Sonntag, 27. März, startet das Angebot gleich mit einer kleinen Orgelwanderung von Kirche zu Kirche. Der Hillersleber Organist und Böttcher-Orgel-Kenner Thomas Beißert wird um 13.30 Uhr zunächst in der Marktkirche, Am alten Markt, die Böttcher-Orgel zum Klingen bringen.