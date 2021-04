Beim Begegnungsgarten des Groß Santersleber Sportplatz kommt Farbe ins Spiel

Arbeiten laufen auf Hochtouren / am Osterwochenende waren die ersten Vandalen am Werk

Groß Santersleben. Der Begegnungsgarten auf dem Gelände des Groß Santersleber Sportvereins wächst Stück für Stück weiter. So erhalten seit einigen Tagen die Container, die als Materialunterstand genutzt werden, ein frisches Antlitz in bunten Farben. „Das ist der zweite Bauabschnitt“, erklärt Jens Alicke als Vorsitzender des Groß Santersleber Sportvereins. Vorrangig in seinem Kopf ist die Idee vom Begegnungsgarten am Rande des Sportplatzes im vergangenen Jahr entstanden.

Ziel dabei war es einerseits, die Kooperation mit der benachbarten Kindertagesstätte „Kinderland“ wiederzubeleben, andererseits aber auch Familien mit ihren Kindern vor allem am Rande von Fußballspielen abwechslungsreiche Angebote zur Freizeitgestaltung zu unterbreiten. „Die Kinder aus dem Kindergarten haben montags ihren Kindersport, können dann aber auch ihr Gemüse anbauen, andererseits können wir uns noch mehr den Familien öffnen“, so Alicke. Als weitere Gruppe soll auch die ältere Generation angesprochen werden, die sich verstärkt in den eigenen vier Wänden bewegt und kaum Anreize hat, rauszugehen.

Banddurchschnitt erfolgte im vergangenen Sommer

Im ersten Bauabschnitt ist im vergangenen Frühsommer die Groß Santersleber Blühwiese vom Kreisel am Kultursaal hierher verlegt worden. Insektenhotels wurden aufgebaut und Obstbäume gepflanzt. Nach dem symbolischen Banddurchschnitt zur Eröffnung Anfang Juli durften die Vorschüler aus dem „Kinderland“ Tomaten und Gurken in kleine Hochbeete pflanzen.

Die Kita-Kinder sollten eigentlich, so war Jens Alickes Gedanke, auch beim farblichen Gestalten der Container eine große Rolle mitspielen. Letztlich zwange aber die Pandemielage und damit verbundene Einschränkungen, andere Wege zu gehen. „Die Graffitikünstler gestalten die Container jetzt allein. Vorher sollten sie nur vorsprühen und die Kinder sollten dann die Flächen ausmalen“, so Jens Alicke. Beispielsweise zieren einen Container Fußballmotive, den anderen eine riesige Schnecke und eine Biene und den dritten Motive aus dem Bereich Essen und Trinken.

Fitness-Parcours und Spielburg sind in Planung

In Kürze soll auch das sogenannte Muskel-Zentrum, ein Fitness-Parcours für Kinder, Gestalt annehmen. „Dort sollen verschiedene Geräte aufgebaut werden, an denen die Kinder ihre Muskeln - zum Beispiel bei Klimmzügen oder beim Hangeln - trainieren können“, so Jens Alicke. Außerdem soll noch eine Kinderspielburg aufgebaut und ein Sandkasten angelegt werden. Als krönenden Abschluss plant der Vereinsvorsitzende noch eine besondere Überraschung.

Um die Ideen nicht nur im Kopf und auf dem Papier zu haben, braucht es Geld. Unter anderem konnte das über eine Spendenaktion unter dem Titel „Fairplay“ akquiriert werden. Wie Jens Alicke zu berichten weiß, hatte Toyota dafür die Schirmherrschaft übernommen und hatte auf jede Spende, die mindestens zehn Euro betrug, 20 Euro obenauf gelegt. So konnte sich der Groß Santersleber Sportverein am Aktionsende über 2586 Euro freuen. Einen Einkaufsgutschein für Baumaterialien in Hohe von 2500 Euro gab es zudem vom Möbelhaus Höffner.

Bei allen positiven Fortschritten des Projektes „Begegnungsgarten“ ist es um so ärgerlicher, dass am Osterwochenende bisher Unbekannte über den Zaun des Sportgeländes gestiegen sind und allerhand Verschmutzungen hinterlassen haben. Wie Jens Alicke aufzählt, wurden Flaschen kaputtgeworfen und Scherben zurückgelassen, Zigarettenkippen verstreut, mit Farbe die Heim- und Auswärtskabine am Spielfeldrand beschmiert und die Überdachung der Auswechselbänke beschädigt.

„Nach vorherigen Vorfällen haben wir eine Videokamera installiert, die unseren Bereich aufnimmt“, erklärt Jens Alicke und erhofft sich von den Tätern des Osterwochenendes Zivilcourage. „Wenn sie sich bei uns melden und den Schaden beheben, werden wir von einer Anzeige gegen sie absehen. Bisher läuft die Anzeige gegen Unbekannt.“