Beim Familientag in Calvörde Sportarten ausprobieren

Pickleball ist eine in den USA entstandene Ballsportart, die Elemente des Badminton, Tennis und Tischtennis verbindet. Björn Boßmann vom Vorstand der SG zeigt Denni Nitschke und dessen Kinder Lisa und Lars, wie gespielt wird. Jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr wird trainiert.

Calvörde - Warum nicht mal eine neue Sportart testen? Damit die Kinder sich im Tanzen, Badminton, Bogenschießen, Turnen, Tischtennis, Volleyball und Angeln ausprobieren können, haben Mitglieder der Sportgemeinschaft (SG) Calvörde und der befreundeten Vereine sowie Feuerwehrleute insgesamt acht Stationen aufgebaut. Beim Familientag, der vom Land Sachsen-Anhalt gefördert wird, handelt es sich um Bewegungsangebote.

Maja Bösche (l.) und Saskia Lohöfer vom Calvörder Karnevalsclub bringen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beim Familiensporttag einige flotte Tanzschritte bei, um Lust auf Tanzen im Ballett zu machen. Foto: Anett Roisch

Malou testet ihr Talent beim Casting-Sport – das Trockenangeln. Geschickt lässt die fünfjährige Etingerin mit der Angelrute ihre Pose durch die Luft auf die Zielscheibe sausen. „Unsere Angelgruppe hat über 100 Mitglieder, aber Nachwuchs können wir trotzdem gut gebrauchen“, sagt Angelvereinsvorsitzender Michael Müller. „Den Castingsport machen wir heute zum Spaß unserer Gäste. Unser Kreisangelverein hat aber eine Gruppe, die auch regelmäßig trainiert und zu Wettbewerben fährt“, sagt Müller und wirbt auch für das Fischen in der freien Natur.

Kleine und große Gäste zeigen sich beim Familientag auf dem Außengelände der Turnhalle in Calvörde sportlich am Volleyballnetz. Anschließlich gibt es eine Stärkung mit Kuchen und Bratwürstchen. Foto: Anett Roisch

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche spielerisch für Bewegung, Sport und Spiel zu begeistern. „Wir wollen den Sport populärer machen. Der Familientag ist ein Angebot, das sehr gut ankommt“, freut sich Dieter Schulze. Der 77-jährige Calvörder ist seit 50 Jahren der Vorsitzende der SG, die etwa 250 Mitglieder hat. „Die Turner waren damals die ersten im Verein. 2012 haben wir groß den 150. Geburtstag der SG gefeiert“, denkt Schulze zurück. Erst vor kurzem wurde nun eine neue Gruppe für das Kinderturnen gegründet. Über 40 Drei- bis Sechsjährige sind so neu zum Verein gekommen. Und auch mit immer neuen Trendsportarten, wie Badminton und Pickleball, lockt die SG neue Mitglieder.

Lia und Alina (vorn) probieren sich im Bogenschießen aus. Laura-Sophie begleitet die Siebenjährigen, die in Grauingen zuhause sind. Die Bogenschützen Torsten Bayer (l.) und Wilfried Rähse geben Anleitungen. Foto: Anett Roisch

Während in den meisten Abteilungen Freizeitsport betrieben wird, peilen die Bogenschützen bei Deutschen Meisterschaften überaus erfolgreich ihre Ziele an.

Junge Sportler testen beim Turnen die neuen Fluss-Balancier-Steine. Foto: Anett Roisch

Sechs Mannschaften kämpfen im Tischtennis im Punktspielbetrieb. Erst vor kurzem spielte sich der elfjährige Malte Krökel aus Klüden auf den sechsten Platz im Bundeswettbewerb. „Das ist schon beachtlich. Da kann man stolz sein“, erklärt Henning Bösche, Leiter der Abteilung Tischtennis. Spaß am Tischtennis hat auch Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake (CDU). Der Grauinger verspricht – wenn er sein Bürgermeisteramt abgegeben hat – im Verein Tischtennis zu spielen. „Die SG Calvörde ist der mitgliederstärkste Verein. Wir haben insgesamt 35 Vereine in allen Ortsteilen der Gemeinde. Die Vereine sind das Rückgrat unseres öffentlichen Lebens“, betont Schliephake.

Die Petrijünger Friedhelm Müller und Sohn Michael, der der Vorsitzende der Calvörder Anglergruppe ist, zeigen der fünfjährigen Malou und dem gleichaltrigen Pepe, wie der Casting-Sport (Trockenangeln) funktioniert. Foto: Anett Roisch

Fußboden der Sporthalle wird in den Ferien erneuert

Dank einer Förderung aus dem Sportstätten-Programm des Landes Sachsen-Anhalt und einer finanziellen Unterstützung von Lotto Toto kann die SG den Hallenboden erneuern. Vor allem geht es dabei um das Entfernen bisheriger provisorischer Spielfeldmarkierungen, insbesondere für die Spieler in der Abteilung Badminton, die Ausbesserung von Schadstellen und das Aufbringen regelkonformer Spielfelder. Damit könne der Verein zukünftig nicht nur Turniere ausrichten, sondern auch den organisierten Spielbetrieb im Badminton angehen, erklärt Björn Boßmann vom Vereinsvorstand. Die Arbeiten am Hallenfußboden sollen in den Herbstferien erfolgen. Im November wird es dann eine Wiedereröffnungsfeier im Rahmen eines Pickleball-Turniers geben.

Matthias Jackisch (v.l.) von der SG Calvörde, Melanie Handke und Sebastian Haack, Bewohner der Häuser der Evangelischen Stiftung Neinstedt, haben sichtlich Spaß am Sport an den grünen Tischen mit Kellen und den kleinen weißen Bällen. Foto: Anett Roisch

Förderung unter dem Motto „Sporttage sind Feiertage“

Der Aktionsradius wurde – nach den Ausführungen von Boßmann – vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) im Rahmen von „Re-Start“ im Programm „Sporttage sind Feiertage“ für den Familientag gefördert. „Die Fluss-Balancier-Steine für das Kinderturnen sowie das Zielnetz und die beiden Ballwagen für die Volleyballer wurden vom Landkreis Börde gesponsert. Und auch die Pickleballnetze und Schläger wurden über das DOSB-Programm gefördert“, zählt Boßmann auf.

„Am besten gefällt mir das Turnen“, verrät Malou, nachdem sie sich an allen acht Stationen ausprobiert hat. Zur Belohnung gibt es für alle Akteure einen Sportbeutel mit der Aufschrift der SG als Geschenk.