Solidarität Belsdorfer schicken Hilfstransport für die Ukraine los

Nur das Nötigste am Leib und in der Hand sind viele ukrainische Familien auf der Flucht. Ihnen fehlt es an allem, wenn sie sich aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit bringen konnten. Die Welle der Hilfsbereitschaft vor Ort ist ungebrochen.