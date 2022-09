Beschwerden über das Jugendamt in der Börde

Das Jugendamt soll Familien helfen. In vielen Fällen tut das das Amt in der Börde. Aber wohl nicht in allen. Es hängen Vorwürfe wie Falschaussagen und das Hinauszögern von Akteneinsicht im Raum – gegipfelt in einer Strafanzeige und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Was ist passiert?

Haldensleben - Beziehungen können enden, auch schmerzhaft und voller Wut. Doch sind Kinder involviert, sollten diese davon ferngehalten werden. Das klappt leider nicht immer. An dieser Stelle kommt oft das Jugendamt ins Spiel – etwa, um vor Gericht auszusagen, wenn es zu Sorgerechts- oder Umgangsverfahren kommt und um dabei zu helfen, dass vereinbarter Umgang auch durchgesetzt wird. Dabei immer an erster Stelle: Das Kindeswohl. Doch wo Menschen arbeiten, kommt es auch zu Fehlern. Nur, dass die vom Jugendamt Menschen nachhaltig prägen können – entweder die Kinder oder eben ihre Eltern. Der Volksstimme sind mehrere Eltern bekannt, die schon lange um ihr Recht, ihre Kinder zu sehen, kämpfen. Gegen zu langsam gewährte Akteneinsicht, gegen vermeintlich löchrige Aussagen von Jugendamtsmitarbeitern, gegen eine „Achse von hochrangigen Mitarbeitern“ in der Kreisverwaltung. Was ist an den Vorwürfen dran?

Da es sich in vielen Fällen um laufende Verfahren handelt, wird in dem Artikel nicht auf Einzelschicksale eingegangen. Es geht viel mehr darum, zu zeigen, wo Fehler passieren, die sich potenziell wiederholen. Ohne dabei die gesamte Arbeit vom Jugendamt Börde infrage zu stellen.

Ein Sachverhalt, den zwei Parteien aufwerfen, ist, dass Jugendamtsmitarbeiter nicht korrekt ausgesagt hätten, als es um Entscheidungen zum Umgang mit den betreffenden Kindern ging. Also vor Gericht. „Wie soll denn eine Richterin oder ein Richter richtig entscheiden, wenn ihnen falsche Berichte vorgelegt werden?“, fragt eine betroffene Person. Die zweite: „Da wurden ganz andere Dinge ausgesagt, als zuvor. Es wurden Dinge ausgelassen. Das hört man dann und fragt sich, ob man eigentlich im falschen Film ist?“ In diesem Kontext wurde Matthias Wendt, Amtsleiter vom Jugendamt im Landkreis Börde, angezeigt. Das bestätigen die Person, die die Anzeige gestellt hat und das Polizeirevier Börde. „Die Staatsanwaltschaft ermittelt“, sagt der Pressesprecher Matthias Lütkemüller. Es gäbe zahlreiche Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg, die in dem Fall ermittelte, teilt auf Nachfrage mit, dass die entsprechenden Ermittlungen eingestellt wurden. Das heißt, dass die Angelegenheit nicht zur Anklage gebracht wird.

Das Jugendamt, genauer der Amtsleiter Matthias Wendt und der Dezernent Dirk Michelmann, antworten auf die Frage, ob Betroffene rechtliche Schritte gegen sie eingeleitet haben und wie sie damit umgehen: „Die Begründetheit einer Beschwerde leitet sich nicht davon ab, an wen die Beschwerde gesendet wurde, sondern welche fachliche und rechtliche Substanz der Beschwerdegegenstand nachweislich hat.“ Weiter heißt es: „Ansonsten ist mit im Kontext der Akteneinsicht lediglich eine Klage bekannt, über die nach meinem Kenntnisstand noch nicht entschieden wurde.“

Eineinhalb Jahre Warten auf geschwärzte Akten

Bei dem Thema Akteneinsicht wäre dann auch der zweite Punkt der Beschwerden erreicht. Denn Akteneinsicht zu bekommen, scheint gar nicht so einfach zu sein. Ein Betroffener legt Dokumente vor, aus denen hervorgeht, dass das Jugendamt für Akten zunächst an das Familiengericht verwies. Die zuständige Richterin antwortete auf eine entsprechende Anfrage des Betroffenen: „Die Akten des Jugendamtes können durch das Gericht nicht vermittelt werden.“ Also ging die Anfrage wieder zurück ans Jugendamt.

Bis die Akteneinsicht gewährt wurde, dauerte es lange. Auf die erste wartete der Betroffene nach eigener Aussage eineinhalb Jahre, auf die zweiten acht Monate. Der Zeitrahmen wird durch Dokumente gestützt. Doch als die Einsicht gewährt wurde, waren die Akten sehr umfangreich geschwärzt. Daraufhin schaltete der Betroffene den damaligen Datenschutzbeauftragten des Landes ein. Dieser weist den Landkreis darauf hin, dass die Frist für einen Auskunftsantrag vier Wochen, mit einer Fristverlängerung um zwei Monate, wenn die Komplexität es nötig macht, beträgt. „Damit liegt ein Verstoß gegen die Regelung der Datenschutzgrundverordnung vor. Ich empfehle Ihnen daher dringend, den Auskunftsantrag entsprechend zu bescheiden, behalte mir jedoch aufsichtsbehördliche Maßnahmen ausdrücklich vor“, heißt es in einem Schreiben an das Jugendamt von damals.

Zum Weglassen von Daten sagt der aktuelle Referent für Datenschutz im Land Michael Glage: „Da wurden zum Teil ganze Seiten rausgenommen, statt nur den betreffenden Teil zu schwärzen. Das geht natürlich gar nicht. Es gab dann eine Beratung mit dem Jugendamt, wobei die Rechtslage erörtert wurde.“ So sei etwa dabei beraten worden, welche Daten herausgegeben werden dürfen und müssen und welche nicht. Aus dem Vorgehen erfolgte unter anderem eine Dienstaufsichtsbeschwerde über den damals zuständigen Mitarbeiter. Konsequenzen gab es allerdings, laut dem Beschwerdesteller, nicht.

Bearbeitungszeitenkönnen sich hinziehen

Das Jugendamt selbst begründet die langsamere Bearbeitungszeit der Akteneinsicht wie folgt: „Grundsätzlich werden im Jugendamt Anträge zur Akteneinsicht gemäß der geltenden Vorgaben (zum Beispiel der DSGVO) bearbeitet. Im Einzelfall muss sorgfältig mit den Rechten der Akteneinsicht begehrenden Partei und der möglichen Betroffenheit Dritter umgegangen werden. Hier kam es in der Vergangenheit im Einzelfall zum Austausch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten. Wegen der umfangreichen und strengen Vorschriften zum Sozialdatenschutz in der Jugendhilfe kann es bei umfangreicheren Aktenbeständen im Einzelfällen zu längeren Bearbeitungszeiten kommen.“ Im Jugendamt würden im laufenden Dienstgeschäft sehr viele Aufgaben gleichzeitig anfallen, „die in ihrer Erledigung abgewogen und gewichtet werden müssen.“ Die Priorität läge beim Kinderschutz. Und von Kinderschutzfällen hätte es in der Pandemie überdurchschnittlich viele gegeben.

Im Februar dieses Jahres teilte Matthias Wendt der Volksstimme noch schriftlich mit: „Es ist während der Pandemie zu keinem Anstieg der Kindeswohlgefährdungsmeldungen gekommen.“

So verschieden die Einzelfälle auch sind, bei denen Gerichte entscheiden müssen, wer Recht hat – eins eint die betroffenen Eltern: Sie haben sich, damit ihre Kinder nicht noch mehr in den Streit hineingezogen werden, von ihnen zurückgezogen.