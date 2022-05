Bienen in Gefahr: Imker gibt im Drömling Tipps zum Schutz der nützlichen Insekten

Kein Leben ohne Bienen, denn die pelzigen Tierchen sorgen für Nahrung und Gesundheit der Menschen. Doch die Bienen sind in Gefahr. Imkermeister Ralf Bertram hat Naturfreunden einen Kurs im Umgang und zum Schutz der nützlichen Insekten gegeben. Geplant ist für den 29. Mai ein Aktionstag „Rund um die Biene“.

Imkermeister Ralf Bertram (l.) zeigt den Teilnehmern der Honigschulung in Kämkerhorst einen Rührer. Dieser funktioniert ähnlich wie ein Kartoffelstampfer, denn die Honigmasse wird senkrecht gerührt. Am Ende des Kurses gibt es für jeden geschulten Kursteilnehmer ein Zertifikat.

Kämkerhorst/Mannhausen - Interessierte Bienenfreunde und Freizeitimker beteiligten sich in Kämkerhorst an einer zertifizierten Honigschulung. „Bei der Schulung wird Wissen über die Produktion von Honig, die Verarbeitung, die Lagerung, die Lebensmittelgesetzgebung und Vermarktung vermittelt“, erklärt Imkermeister Ralf Bertram, der einer von drei Referenten in Sachsen-Anhalt ist, der die Befähigung für diese Schulung hat und als Naturwächter im Biosphärenreservat Drömling tätig ist.