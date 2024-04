Calvördes Bäckermeister Denni Nitzschke hat das Gütesiegel des Handwerks bekommen. Der 36-Jährige führt damit einen der acht erfolgreichsten Bäckerbetriebe in Sachsen-Anhalt. Was ist sein Erfolgsrezept?

Blick in die Stube des Bäckermeisters in Calvörde

Hinter der Glasscheibe der Calvörder Schaubäckerei arbeiten am Boys-und Girls-Day Emilio (von links) aus Etingen, Leo aus Hasselburg, Antje aus Uthmöden, Johanna aus Zobbenitz, Bäckermeister Denni Nitzschke aus Calvörde, Emma aus Graui, Benjamin aus Klüden und Nelly aus Calvörde Seite an Seite.

Calvörde. - Hochbetrieb herrscht in der Schaubäckerei von Denni Nitzschke. Sieben Jugendliche wollen am „Girls’- und Boys’Day“ alles über das Bäckerhandwerk erfahren.

Dabei ist Nitzschke genau der richtige Boss für die Mission am sogenannten Zukunftstag. Schließlich hat der 36-Jährige erst vor kurzem nach Abschluss eines Zertifizierungsverfahrens das Gütesiegel seines Handwerks bekommen. Damit ist Nitzschke einer von acht Unternehmern des Bäckerhandwerks Sachsen-Anhalts, die bei der Mitgliederversammlung des Landesinnungsverbandes des Bäckerhandwerks dieses Siegel entgegennehmen konnten.

Mächtig stolz ist der Calvörder auf diese Ehrung. „Das Handwerk lieben und leben. Ich habe ein junges Team, auf das ich mich verlassen kann. Wir haben nichts zu verbergen“, betont er und zeigt auf die großen Schaufenster zur Bäckerstube. „Die Auszeichnung wird für vorbildliche Produktqualität, der Pflege der Tradition des Bäckerhandwerks sowie des regionalen und sozialen Engagements verliehen. Die Betriebe bekennen sich im Rahmen einer freiwilligen Überprüfung zu den Kriterien Regionalität, Vielfalt und Qualität der Produkte und auch für eine vorbildliche Umsetzung der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen", erklärt der Sprecher des Vorstands Thoralf Schäl in einer Pressemitteilung. Das Bäckerhandwerk stehe – nach Schäls Ausführungen – für ein bodenständiges, traditionelles Gewerbe. Gerade in Zeiten von Discount-Bäckereien würden sich die Produkte der inhabergeführten Betriebe deutlich von der industriellen Herstellung abheben. Die geehrten Handwerker würden mit dem Einsatz hiesiger Rohstoffe das Bedürfnis der Verbraucher nach regional erzeugten und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln erfüllen.

Partnerbetrieb des Drömlings

Das Besondere beim Calvörder Bäckerbetrieb sei, dass er viele sozialer Partner habe. Dazu zählen die Besucher aus den Kitas, Schulen und Behindereinrichtungen, die regelmäßig beim Backen helfen. Punkte hat es auch gegeben, denn die Bäckerei zählt auch zu den Partnerbetrieben des Biosphärenreservates Drömling.

Brot sei eines der beliebtesten und ältesten Grundnahrungsmittel der Welt und bedeute seit Jahrtausenden für die Menschheit Genuss und Wohlstand. „Die Erfindung des Sauerteiges vor 5.000 Jahren in Ägypten eröffnete die Entwicklung für eine Vielfalt von Köstlichkeiten, die wir gerade in unserer Heimat lieben“, weiß auch der Calvörder Meister, der mit seinen sieben Helfern aus dem Sauerteig Brote formt.

Nitzschke erzählt, dass er auch schon in den Jahren zuvor zwei oder drei Jugendliche zu diesem eintägigen Schnupperpraktikum beim normalen Arbeitsbetrieb bei sich in der Backstube hatte. Weil es in diesem Jahr aber so viele Anfragen waren, entschied sich der Meister, sich einen ganzen Arbeitstag lang um den potenziellen Nachwuchs zu kümmern. Dadurch sei jetzt Zeit für das volle Programm. Das heißt, Teig rühren, kneten und formen zum Kuchen- und zum Brötchenbacken. Dabei wird alles Mögliche ausprobiert. „Das ist das Schöne am Bäckersein. Man kann kreativ sein“, sagt der Boss und gießt statt Milch mal Kaffee in die Teigschüssel. Großen Spaß haben die Praktikanten beim Pizzabacken.

Berufswünsche gibt es schon

„Ich könnte es mir gut vorstellen, später als Bäcker zu arbeiten. Auch wenn man da anscheinend immer sehr früh aufstehen muss“, sagt der elfjährige Benjamin aus Klüden. „Zu den Geburtstagen backe ich daheim den Kuchen und verziere ihn auch. Das macht mir großen Spaß“, beschreibt die 14-jährige Emma aus Graui. Ihr Wunsch ist es, eine Ausbildung zur Konditorin zu machen.

Das hört der Bäckermeister natürlich gern. Seit vielen Jahren bildet er Bäcker und Konditoren aus. „Wir haben derzeit drei Lehrlinge. Und dies war übrigens ein Kriterium für das Gütesiegel“, ergänzt der Chef in der Backstube.

Am Ende dürfen alle sieben Praktikanten für ihre Familien ein Brot und Kuchen mit nach Hause nehmen. „Wenn es euch bei mir gefallen hat, sagt es euren Freunden, vielleicht haben sie auch mal Lust, sich in der Backstube auszuprobieren“, sagt der Chef.