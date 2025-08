In Magdeburg ist ein Ehemaligentreffen für drei Abschlussjahrgänge aus der DDR geplant. Wer eingeladen ist, was sie erwartet und welche Erinnerungsstücke gefragt sind.

Magdeburg. - Frühere DDR-Schüler aufgepasst: In Magdeburg wird ein schulübergreifendes Ehemaligentreffen organisiert, zu dem die Schüler von drei Abschlussjahrgängen eingeladen sind. Das Familienhaus Magdeburg lädt dazu bereits zum zweiten Mal ein.

Gemeinsam soll in Nostalgie geschwelgt werden, alte Freundschaften können wiederaufleben gelassen werden. Die Veranstaltung ist am Freitag, 22. August 2025, von 18 bis 21 Uhr in der Einrichtung im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt geplant.

Jahrgänge 1979, 1980 und 1981 treffen sich in Magdeburg

Angesprochen sind alle Schüler, die in den Jahren 1979, 1980 oder 1981 an einer Schule in der Stadt ihren Abschluss gemacht haben. Also all jene, die 1963, 1964 oder 1965 geboren wurden, wie die Einrichtung informiert.

Auf sie wartet neben einem musikalischen Programm auch ein DDR-Quiz. Die Teilnehmer sind zudem dazu aufgrufen, alte Fotos und andere Erinnerungsstücke aus ihrer Schulzeit mitzubringen. Wer zum Beispiel noch seinen Pionierausweis oder eine Fibel hat, kann diese einstecken.

Wer mitmachen möchte: Eine Anmeldung ist bis 11. August 2025 unter Telefon 0391/99000099 oder per E-Mail an anmeldung@jahrgangstreffen-magdeburg.de ist jedoch notwendig.

Die Teilnahme am Jahrgangstreffen im Familienhaus in der Hohepfortestraße 14 ist kostenfrei.