Kampfmittelbeseitigung in Oebisfelde-Weferlingen Bomben-Verdacht in der Börde: Fund legt Bauarbeiten in Walbeck lahm

Männer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind an der Walbecker Brauhofbrücke in Aktion. In etwa drei Meter Tiefe wurde neben der Überführung ein unbekanntes Objekt geortet. Vermutet wird eine 50-Kilo-Bombe. Jetzt wird das Fundstück freigelegt.