Börde-Bauern lieben ihre Kartoffeln

Von den meisten Speiseplänen ist die Kartoffel nicht wegzudenken. Für die Gemüsebauern und Verarbeiter in der Börde ist die Wahl zur Giftpflanze eine seltsame Entscheidung. Aber auch andere im Landkreis Börde beliebte Pflanzen können giftig sein.

Haldensleben/Wanzleben - Schweigen, Lachen und Erstaunen – das sind die Reaktionen der Gemüsebauern und Kartoffel verarbeitenden Betriebe auf die Wahl zur Giftpflanze des Jahres. Denn in diesem Jahr fiel die Entscheidung zugunsten der in Deutschland beliebten Erdknolle aus. Verliehen wurde ihr der Titel vom botanischen Sondergarten Wandsbek in Hamburg, der seit 2005 jährlich die Giftpflanze des Jahres kürt.