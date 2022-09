Börder Verkehrsgesellschaft hat immer noch mit Problemen zu kämpfen

Auch im Landkreis Börde wurde das 9-Euro-Ticket fleißig gekauft und genutzt. Doch es lief nicht alles so reibungslos ab, wie zuvor erhofft. Die BördeBus Verkehrsgesellschaft erzählt, welche Hürden sie auch noch nach dem Billigticket zu bewältigen hat.

Haldensleben - Ticket kaufen, in den Bus steigen und deutschlandweit fahren, wohin man will – das 9-Euro-Ticket war von Juni bis August 2022 eine günstige und bequeme Möglichkeit, mit dem öffentlichen Nahverkehr von A nach B zu kommen. 52 Millionen mal wurde das 9-Euro-Ticket bis September 2022 bundesweit verkauft, so die Abschlussbilanz vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Dieser Trend zeigte sich auch im Landkreis Börde.