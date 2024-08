Bornstedt/Gütersloh - Mit gerade einmal 37 Jahren erlitt Nancy Schäfer-Heinke im Jahr 2017 einen Schlaganfall. Doch die Bornstedterin hat nicht nur erfolgreich ihr Leben zurückerobert, sondern setzt sich heute für andere Betroffene und Menschen mit Behinderung ein. Ihr Engagement hat ihr jetzt eine Nominierung für den „Motivationspreis 2024“ der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe eingebracht.

Ihr Schlaganfall trifft Nancy Schäfer-Heinke mitten in der Nacht. Zunächst merkt sie nichts davon. Doch als sie auf der Arbeit ihren Computer starten möchte, ist sie völlig überfordert. Auch mit dem Sprechen klappt es nicht mehr richtig. Ob sie in diesem Moment einen Schlaganfall als Ursache für möglich gehalten habe?

„Never ever“, erinnert sich die Bornstedterin. Stattdessen wendet sie sich an ihren Hausarzt. Der vermutet zunächst eine Kehlkopfentzündung. Als ihr Zustand jedoch von Tag zu Tag schlechter wird, sucht sie erneut einen Arzt auf.

Sprachstörung und halbseitige Lähmung

Diesmal wird Nancy Schäfer-Heinke direkt in die Uniklinik Magdeburg eingewiesen. Diagnose: Schlaganfall. Die Folgen: Eine Sprachstörung und halbseitige Lähmung. Vier Wochen muss sie im Krankenhaus bleiben, danach geht es für sie in eine Reha-Klinik. „Die Reha hat wirklich gute Arbeit geleistet“, ist Nancy Schäfer-Heinke noch heute mit ihren Fortschritten dort zufrieden. Doch die Rückkehr in ihren Beruf bleibt steinig. Ein ganzes Jahr dauert es, bis sie im Job wieder voll einsatzfähig ist. Denn: Lesen, Schreiben oder Rechnen – alles muss sie wieder neu lernen.

Aber Nancy Schäfer-Heinke meistert diese große Herausforderung und denkt sich: „Da muss doch noch mehr möglich sein.“ Neben Beruf und Familie beginnt sie daher ein Studium der angewandten Gesundheitswissenschaften. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich: In ihrem Unternehmen wird sie zur Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung gewählt. „Ich will für meine Kollegen da sein“, zeigt sich Nancy Schäfer-Heinke motiviert. „Es gibt keinen schöneren Lohn, als Menschen ein Stück von ihrem Leid zu nehmen“, findet sie.

Betroffene unterstützen

Im Sommer 2022 gründet sie zusätzlich die Selbsthilfegruppe „Zusammen gegen den Schlaganfall“ in Magdeburg. „Ich habe vorher nur Selbsthilfegruppen für ältere Betroffene gefunden“, berichtet sie von ihren Erfahrungen. „Dabei wusste ich, dass es mehrere jüngere wie mich gibt.“

Für Nancy Schäfer-Heinke ist klar: „Als Selbstbetroffene macht es Sinn, mich für andere Schlaganfall-Betroffene zu engagieren.“ Daher ist sie auch im Vorstand des Vereins des Schlaganfall-Landesverbandes Sachsen-Anhalt aktiv und sitzt im Expertenbeirat des wissenschaftlichen Projektes „StrokeCompass“. Dabei geht es um Unterstützungsangebote für Menschen mit Schlaganfall. Außerdem hat sich die Bornstedterin von der Schlaganfall-Hilfe zur ehrenamtlichen Schlaganfall-Helferin ausbilden lassen. In dieser Funktion unterstützt sie Betroffene in ihrem Alltag.

Bachelor-Studium absolviert

Gleichzeitig schließt sich der Kreis zu ihrem Studium. Denn in ihrer Abschlussarbeit befasst sich Nancy Schäfer-Heinke mit dem Effekt des Schlaganfall-Helfer-Projekts. Das Ergebnis: Eine Traumnote 1,0. Nach diesem Erfolg strebt die Bornstedterin jetzt den Master „Management im Gesundheitswesen“ an. Auch dabei möchte sie sich wieder mit dem Schlaganfall beschäftigen. Diesmal sollen die unsichtbaren Folgen der Erkrankung im Mittelpunkt ihres Studiums stehen.

Mit ihrer Geschichte ist Nancy Schäfer-Heinke nun für den Motivationspreis 2024 der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe nominiert. Die Gütersloher Stiftung verleiht den Preis alle zwei Jahre an Menschen, die sich als Betroffene, Ehrenamtliche oder Fachleute in herausragender Weise für das Thema Schlaganfall engagieren. Die Nominierten sind Vorbilder und motivieren Betroffene, sich nach einem Schlaganfall ins Leben zurückzukämpfen, heißt es von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.