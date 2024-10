Zufall oder Brandserie? Autos, Carports und Mülltonnen in Flammen: In der Börde könnte ein Feuerteufel umgehen

Mehrere Mülltonnen, Carports und Garagen haben in den vergangenen Tagen in Haldensleben, Groß Ammensleben und Niederndodeleben in der Börde gebrannt. Kann das noch Zufall sein?

Autos, Carports und Mülltonnen in Flammen: In der Börde könnte ein Feuerteufel umgehen

Landkreis Börde. - Ist im Landkreis Börde gerade eine Brandserie gestartet? Das halten Feuerwehrleute für wahrscheinlich, auch die Polizei möchte diese Möglichkeit nicht gänzlich ausschließen. Der erste Brand, der in eine Reihe ganz ähnlicher Vorfälle passt, ereignete sich am Dienstag, 8. Oktober, in Haldensleben. Dort stand am Abend gegen 20 Uhr eine Doppelgarage an der Eschenbreite in Flammen. Ein Auto verbrannte und auch eine angrenzende Sitzecke mit Überdachung.