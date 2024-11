In Haldensleben hat sich eine Ortsgruppe „Omas gegen Rechts“ gegründet, um sich gegen Gewalt und Ausgrenzung einzusetzen. Nun werden mehr Mitstreiter gesucht. Was ist geplant?

Knapp zehn Mitglieder hat die Ortsgruppe „Omas gegen Rechts“ aktuell in Haldensleben. Ingrid Sollers (v. l.), Britta Meyer, Anett Ranwig, Gabriele Schneider und Heike Seeger beteiligen sich an der Ideenfindung.

Haldensleben. - Haldensleben ist um eine Initiative reicher. Denn mit den „Omas gegen Rechts“ hat sich in der Börde jetzt eine Ortsgruppe des vor allem in Österreich, der Schweiz und bundesweit bekannten Vereins gegründet. Neben der Teilnahme an Demonstrationen planen sie besondere Aktionen in Haldensleben. Und nehmen dabei auch riskante Situationen in Kauf.