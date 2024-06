Braucht Haldensleben eine Leitlinie für Windenergie?

Unternehmen zeigen Interesse an Flächen für Windparks in Haldensleben. Nach welchen Kriterien sollen die Gremien entscheiden?

Haldensleben - Die Bürgerbewegung HDL hat einen Antrag zur Erstellung einer Leitlinie für Windenergie in den Hauptausschuss eingebracht. Die Idee dahinter: Eine Grundlage für Gespräche mit Firmen zu schaffen, sollten Interessenten für Windenergie an die Stadtverwaltung herantreten. So formuliert es Birgit Kolbe (Bürgerbewegung HDL). „Die bisher geführten Diskussionen, die im Zuge der Vorhaben ,Solarpark Satuelle’ und ,Windenergieanlagen in Uthmöden und Hundisburg’ geführt wurden, zeigen deutlich auf, dass aufseiten der Stadtverwaltung, der Gremien und der Bürgerschaft Unsicherheiten bestehen“, schreibt die Wählergemeinschaft in ihrem Antrag.