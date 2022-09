Bregenstedt feiert sein 1070-jähriges Bestehen

Am 23. September 2022 beginnt das Festwochenende anlässlich des 1070-jährigen Bestehens von Bregenstedt. Die Einwohner haben ein anstrengendes Wochenende voller Angebote vor sich. Höhepunkte werden der Auftritt eines Andreas-Gabalier-Doubles sowie der Festumzug am Sonntag.

Voller Leidenschaft und Hingabe präsentierten die Kinder aus dem „Sonnenkäferland“ schon zum diesjährigen Sportfest ihr musikalisches Programm. Am Sonnabend wollen sie zum Dorfjubiläum wieder auf der Bühne des Festzeltes stehen.

Bregenstedt - In Feierlaune im bayerischen Oktoberfeststyle wollen die Einwohner Bregenstedts gemeinsam mit Gästen am kommenden Wochenende das 1070-jährige Bestehen ihres Dorfes begehen. Dazu warten von Freitag bis Sonntag eine ganze Reihe von sportlichen und kulturellen Veranstaltungspunkten im und am Festzelt auf interessierte Besucher auf dem Buswendeplatz vor der ehemaligen Grundschule.