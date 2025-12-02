Ein Mann hat einen anderen im Zug von Haldensleben nach Magdeburg so brutal getreten, dass das Opfer ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Zudem hat der 40-Jährige eine Krankenschwester in der Notaufnahme verletzt, weil er kein Rezept bekam. Nun muss er ins Gefängnis.

Ein 40-jähriger Mann hat einen anderen im Zug von Haldensleben nach Magdeburg mit Schlägen und Tritten am Kopf verletzt.

Haldensleben/Barleben - Es sind Tatvorwürfe, die für Kopfschütteln sorgen. Im Zentrum des Geschehens steht ein Mann, der vor brutaler Gewalt offenbar nicht zurückschreckt, vor Gericht jedoch jede Verantwortung von sich weist. Einen Eindruck von seinem aufbrausenden Temperament hinterlässt der 40-Jährige auch beim Prozess gegen ihn. Die Hand- und Fußfesseln, in denen der Angeklagte von drei Justizbeamten in den Gerichtssaal geführt wird, bleiben auf Anweisung der Richterin des Amtsgerichts Haldensleben während der Verhandlung dran.