Bürgermeisterwahl in Haldensleben: SPD und CDU in Stichwahl

Wahlhelferin Lina Lüders kippt in Haldensleben die Wahlurne zur Bürgermeisterwahl 2022 aus. Bernhard Hieber (SPD) und Danny Meyer (CDU) kommen in die Stichwahl.

Haldensleben - Auch wenn es bei der Bürgermeisterwahl in Haldensleben mit Bernhard Hieber einen klaren Sieger gab, so muss der SPD-Mann doch in die Stichwahl. Mit 30,87 Prozent (2047 Stimmen) hat er die absolute Mehrheit verfehlt und wird am 3. April gegen Danny Meyer antreten. Für den Christdemokraten haben 20,21 Prozent der Wähler gestimmt. Zwischen beiden Kandidaten liegen 707 Stimmen.