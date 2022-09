Breitband-Ausbau Calvörde: Noch kein Licht am Ende des Netzes in Sicht

Glasfaserkabel des kommunalen Netzes liegen größtenteils in der Erde, Anschlüsse reichen bis in die Häuser und trotzdem kann der Schalter für das schnelle Internet in den Privathaushalten der Gemeinde Calvörde nicht umgelegt werden. VG-Mitarbeiterin Jana Dreibach erklärt, woran es liegt.