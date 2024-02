Was verbergen die tanzenden Männer des Karnevalsclubs unterm Schottenrock? Und warum sitzt der neue Bürgermeister im Knast, während die Cheerleader tanzen?

Mit flotten Tänzen ziehen die Frauen und Mädchen des Balletts vom CKC das Publikum in der Calvörder „Stadthalle “ in ihren Bann.

Calvörde. - „Es ist ein Gänsehautmoment. Wir sind glücklich, dass wir nach 14 Jahren wieder in der Stadthalle – also in unserem sogenannten Wohnzimmer – Karneval feiern können“, erklärt Burkhard Schulze, Vorsitzender des Calvörder Karnevalsclubs (CKC).