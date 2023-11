Calvörde. - „Wir sind gut in der Zeit“, erklärt Monty Luks, als er und Andreas Obitz mit den Scheuersaugmaschinen den Fußboden der Mehrzweckhalle in Calvörde säubern. Nachdem die Experten für Sporthallenböden der Firma aus Strausberg die neuen Linien aufgetragen hatten, wurde der Boden versiegelt. So konnte der Belag in den Herbstferien trocknen. Mit dem Schulbeginn kann auch die Halle wieder genutzt werden.

„Es wurde ja nicht nur der Fußboden neu aufbereitet, sondern es wurden neue Spielfeldmarkierungen aufgebracht“, erklärt Björn Boßmann vom Vorstand der Sportgemeinschaft (SG) Calvörde. Boßmann ist auch der Kassenwart der SG. Er hatte sich an die Beantragung der Fördermittel gewagt und erklärt, dass das Projekt in der Verantwortung der SG liegt.

Fördermittel und Sponsoren

Dank einer Förderung aus dem Sportstätten-Programm des Landes Sachsen-Anhalt und einer finanziellen Unterstützung von Lotto Toto kann die SG die Erneuerung des Hallenbodens realisieren.

8.265 Euro und damit die Hälfte der Gesamtkosten hatte das Land bewilligt. Den Bescheid hatte im August diesen Jahres Staatssekretär Klaus Zimmermann aus dem Ministerium für Inneres und Sport übergeben. Vor allem ging es bei der Baumaßnahme um das Entfernen bisheriger provisorischer Spielfeldmarkierungen, insbesondere für die Spieler in der Abteilung Badminton, die Ausbesserung von Schadstellen und das Aufbringen regelkonformer Spielfelder. Mit den neuen Linien könne der Verein zukünftig nicht nur Turniere ausrichten, sondern auch den organisierten Spielbetrieb im Badminton angehen, erklärt Boßmann.

Eröffnung am 5. November

„Um den Förderrichtlinien gerecht zu werden, möchten wir gern öffentlichkeitswirksam auf dieses Projekt aufmerksam machen und am Sonntag, 5. November, von 10 bis 17 Uhr eine kleine Wiedereröffnungsfeier in Form eines Pickleball-Show-Turniers auf die Beine stellen“, blickt der Kassenwart voraus. Die neuen Spielfeldmarkierungen sind nämlich auch für die Sportart Pickleball nutzbar. „Spielen werden bei dem Turnier nur geladene Teams. Zuschauer zum Anfeuern der Mannschaften sind wünschenswert“, ergänzt Boßmann voller Vorfreude. Bitte Turnschuhe mitbringen!

Beim Pickleball handelt es sich um eine leicht zu erlernende Sportart, sie ist eine Mischung aus Tennis, Badminton und Tischtennis. Sportfreunde vom MTV Gifhorn werden am Turniertag eine Einführung in die Sportart geben.

Die Teams sollen aus Beteiligten des Förderantrags, von Firmen aus Calvörde und aus benachbarten Sportvereinen bestehen, alle ohne Vorerfahrung in dieser Sportart.

„Das Hauptziel dieser Veranstaltung ist, die Verbreitung über Social-Media-Kanälen der Teilnehmer mit dem Hinweis auf die Förderung und Werbung für die Zusammenarbeit zwischen Verein und Firma und der Sportart Pickleball, die wir in Calvörde anbieten wollen“, sagt Boßmann.

Die SG möchte nach den Ausführungen von Boßmann mit der Veranstaltung die Möglichkeiten des Förderprogrammes des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) „Sporttage sind Feiertage“ nutzen.

Durch diese Förderung und dank vieler Sponsoren sei es unter anderem möglich, für das leibliche Wohl der Spieler und der Gäste während des gesamten Turniers zu sorgen. Es gibt kostenfrei Hotdogs und alkoholfreie Getränke, Kaffee und Kuchen. Alkoholische Getränke werden zu einem kleinen Preis angeboten.

„Unser Anliegen ist es, Kinder und Jugendliche spielerisch für Bewegung, Sport und Spiel zu begeistern. Wir wollen den Sport populärer machen“, sagt Dieter Schulze. Der 77-jährige Calvörder ist seit 50 Jahren der erste Vorsitzende der SG, die etwa 250 Mitglieder hat. Ein Drittel davon sind Kinder. Zu den Sportarten der SG zählen Volleyball, Tischtennis, Bogenschießen, Turnen und Badminton. Die SG ist der größte Verein in der Gemeinde Calvörde.

Auch Schulsport in der Halle

In der Mehrzweckhalle trainieren nicht nur die Mitglieder der SG, sondern auch Sportler aus anderen Orten nutzen – insbesondere in den Wintermonaten – die Halle. Aber auch die Fußballer der SG Velsdorf-Mannhausen, die Tänzerinnen des Calvörder Karnevalsclubs und die Judokas der Arbeitsgemeinschaft zählen zu den Nutzern. Außerdem findet in der Halle der Schulsport der Sekundarschule „Brüder Grimm“ statt.

Weitere Informationen gibt es bei Björn Boßmann unter Funk 0173/466 2797.