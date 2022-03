Corona bringt Corona-Schließzeiten in der Hohen Börde durcheinander

Hohe Börde - Zu verkürzten Schließzeiten ist die Gemeinde Hohe Börde ab sofort in einigen ihrer kommunalen Kindertagesstätten (Kita) gezwungen. Der Grund: In diesen Einrichtungen sind zahlreiche Corona-Infektionen aufgetreten, wodurch es immer schwieriger wird, den Betrieb mit normalen Öffnungszeiten und in gewohnter Weise abzusichern, war gestern aus dem Rathaus der Gemeinde in Irxleben zu erfahren. Betroffen sind die Kindertagesstätten in Eichenbarleben, Groß Santersleben, Irxleben und Ochtmersleben.