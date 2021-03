Warum Jasmin Westphal aus Haldensleben ihre Selbstständigkeit in der Corona-Pandemie vorübergehend an den Nagel hängt.

Haldensleben l „Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, dass wir Unternehmer nicht den Kopf in den Sand stecken“, sagt Jasmin Westphal. Eigentlich hat die Neuenhoferin als Permanent-Makeup-Artistin in Haldensleben ein Kosmetik-atelier, doch wegen der Pandemie musste sie ihre Selbstständigkeit auf Eis legen.



„Ich bin im Erstberuf Krankenschwester und wusste, dass jetzt Hilfe in den Einrichtungen gebraucht wird, die für Menschen in Not alles geben. So landete ich beim DRK-Kreisverband Börde“, erzählt die 37-Jährige. Sie übernahm im Seniorenzentrum Am Kamp die Corona-Testungen.



„Ein ganz tolles Team empfing mich gleich am ersten Tag. Es war sehr herzlich, kompetent und ein wunderbares Miteinander. So etwas habe ich selten erlebt“, schwärmt sie.



Besucher und Mitarbeiter getestet

Vier Wochen lang testete die Neueinsteigerin jeden Tag Besucher und Mitarbeiter. „Dank der sehr gut strukturierten Hygienemaßnahmen und der Testungen gelang es, dass alle Angehörigen in dieser schweren Zeit die Möglichkeit hatten, bei ihren Liebsten zu sein, um Zeit miteinander zu verbringen“, schildert Jasmin Westphal, die betroffenen Unternehmer ermutigen möchte, andere Wege zu gehen und zu kämpfen. Unter Menschen sein, Gespräche führen, Sorgen anhören und füreinander da sein - ohne groß darüber nachzudenken – das gehörte ebenso zu ihrer Mission. Eine großartige Erfahrung sei der ungeplante Job gewesen, den sie sicher nie vergessen werde.



„Auch wenn es nur eine kurze Zeit war, es hat mich tief berührt und dazu gebracht, über die Dinge nachzudenken, die am Ende unseres Lebens wichtig sind und wirklich zählen. Dazu gehören starke und liebevolle Verbindungen zwischen Menschen“, weiß die Neuenhoferin, die sich nun auf ihre neue Aufgabe freut. Sie wird in den nächsten Monaten das Team des Impfzentrums in Haldensleben unterstützen.