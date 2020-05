Die Kfz-Zulassungsstelle in Haldensleben (Landkreis Börde) hat wieder geöffnet. Zutritt gibt es nur mit vorheriger Terminvergabe.

Haldensleben (tj) l Die Kfz-Zulassungsstelle in Haldensleben ist ab sofort wieder geöffnet. Das teilte die Kreisverwaltung jetzt mit. Allerdings gelten auch dort strenge Hygienevorschriften.

In den vergangenen Wochen wurden nur unaufschiebbare Zulassungsangelegenheiten vorgenommen. Das galt zum Beispiel für den Rettungsdienst, für Lebensmitteltransporte, für Pflegedienste oder für Personen, die nachweisen konnten, dass ihr Fahrzeug für Fahrten zu Arbeit zwingend notwendig war. Und auch das war nur in der Zulassungsstelle in der Oschersleber Triftstraße möglich. Seit dem gestrigen Dienstag sind sämtliche Zulassungsangelegenheiten auch wieder im Haldensleber Dienstgebäude in der Kronesruhe 8 möglich.

Ab sofort steht das Onlineportal der Zulassungsstelle wieder für Terminreservierungen auf den Internetseiten des Landkreises zur Verfügung. Unter www.landkreis-boerde.de kann können Einwohner sich einen individuellen Termin holen, an dem sie ihre Zulassungsangelegenheiten vor Ort persönlich klären können. „Wichtig zu wissen, Terminangelegenheiten, wie während der vergangenen Wochen per Telefon oder E-Mail werden nicht mehr bearbeitet“, erklärt der Pressesprecher des Landkreises Börde Uwe Baumgart. Zur Eindämmung des Besucherverkehrs würden zudem die Terminreservierungsterminals in den Foyers der Zulassungsstellen Haldensleben und Oschersleben bis auf weiteres geschlossen bleiben.

Die neuen Öffnungszeiten: montags von 8 bis 12 Uhr in Haldensleben, mittwochs von 8 bis 12 Uhr in Oschersleben, donnerstags von 8 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 11.30 Uhr an beiden Standorten