USA, Washington: Diese von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Januar 2020 zur Verfügung gestellte Illustration zeigt das neuartige Coronavirus. Foto: Cdc/ZUMA Wire/dpa

Im Landkreis Börde ist die erste mit dem Coronavirus infizierte Person verstorben.

Haldensleben (vs) l Der erste Mensch im Landkreis Börde ist am Coronavirus verstorben. Das teilte das Sozialministerium am Dienstag (7. April) mit. Die Leiterin des Gesundheitsamtes des Landkreises, Dr. Eugenie Kontzog, bestätigte den Tod einer älteren Frau mit Vorerkrankungen.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis ist weiter gestiegen. Laut Gesundheitsamt haben sich seit dem 9. März insgesamt 74 Frauen und Männer mit dem Virus infiziert. 39 von ihnen gelten inzwischen aber als wieder genesen.

Vier neue Infektionen

Am Dienstag wurden vier neue Infektionen im Landkreis registriert. Betroffen sind zwei weibliche und zwei männliche Peronen. (Stand: 12.15 Uhr)