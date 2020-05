Der Spielplatz am Alten Friedhof war gestern Vormittag noch abgesperrt und ist nun geöffnet. Foto: Juliane Just

Der Landkreis Börde verzettelt sich als zuständige Behörde in den Verfügungen. Spielplätze in Haldensleben sind nun geöffnet.

Haldensleben l In vielen Teilen Sachsen-Anhalts sind die Spielplätze seit Freitag wieder geöffnet. Nicht jedoch in Haldensleben oder der Börde. Nach einem Hin und Her konnten sie jedoch nachmittags öffnen. Die konkrete Entscheidung, welche der Plätze geöffnet werden, hatte der Landkreis inne. Doch nachdem am Montag ein Schutzkonzept gefordert wurde, rudert der Landkreis am Donnerstagabend zurück.

Hintergrund: Laut der fünften Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt können Spielplätze ab dem 8. Mai wieder öffnen. Die Regelungen dafür treffen die Landkreise und kreisfreien Städte. Am Montag entschied sich der Landkreis gegen eine Allgemeinverfügung, die alle Spielplätze mit einem Schlag zugänglich macht, sondern für eine Genehmigung für einzelne Spielplätze. Die Komunen sollte eine Schutzkonzept für die Spielplätze erarbeiten und zur Genehmigung vorlegen.

Deshalb haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Haldensleben an einem Konzept getüftelt. „Unsere Idee war es, Spielplätze möglichst verstreut im Stadtgebiet zu öffnen“, sagte Dezernentin Andrea Schulz in der Hauptauschusssitzung am Donnerstag. Drei Spielplätze hatte die Stadt im Auge.

Das Problem: Für jeden Spielplatz, der geöffnet werden sollte, musste ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes dafür sorgen, dass sich nicht zu viele Kinder auf den Plätzen befinden und Mindestabstände eingehalten werden. Auch hätte man laut der Dezernentin die Spielplätze nur zwei Mal am Tag für zwei Stunden öffnen können. „Die Schutzmaßnahmen haben uns vor personelle Probleme gestellt“, erklärt sie.

Bis Donnerstag hat die Stadt an dem Schutzkonzept für die Spielplätze gearbeitet. Dann entschied der Landkreis kurzfristig, doch eine Allgemeinverfügung für die Spielplätze zu erlassen. Diese besagt, dass das Betreten von Spielplätzen erlaubt ist – wenn einige Auflagen erfüllt werden.

So steht in der Allgemeinverfügung, dass „ausschließlich Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr“ den Spielplatz nutzen dürfen. Gruppen mit mehr als fünf Kindern sind nicht erlaubt. Ebenfalls muss ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Sind mehrere Gruppen auf dem Spielplatz, müssen sie drei Meter Abstand voneinander halten.

Desweiteren sind „Kontaktspiele wie Fußball, Handball oder Kriegen“ untersagt. Der Verzehr von Lebensmitteln, Süßigkeiten oder Eis ist ebenfalls nicht erlaubt. Kinder dürfen den Spielplatz nur mit einer volljährigen Person betreten. Es ist angeraten, dass diese Person eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sollte. Menschen, die zur Risikogruppe gehören, sollen eigenverantwortlich den Kontakt zu Personen auf dem Spielplatz vermeiden.

Die vorhandenen Spielgeräte müssen mindestens einmal täglich desinfiziert werden. Außerdem muss die Stadt je nach Größe des Spielplatzes durch Zugangsbeschränkungen dafür sorgen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Spielplätze müssen mit regelmäßigen Kontrollen überwacht werden.