Hof-, Drachen- und Kürbisfeste, Obsttage, Kartoffelfest und mehr gibt es am Wochenende des 12. und 14. Oktober im Landkreis Börde zu erleben. Auch für Freunde des rasanten Fahrspaßes ist etwas dabei: Das Herbstglühen in der Motorsportarena Oschersleben.

Das gibt es am Wochenende in der Börde zu erleben und zu entdecken

Landkreis Börde - Vor allem herbstlich geht es am Wochenende im Landkreis Börde zu. Die Volksstimme hat einige Veranstaltungen ausgewählt, die es am 12. und 13. Oktober 2024 zu erleben, erkunden und entdecken gibt.

Obsttage auf Schloss Hundisburg

Der Verein Kulturlandschaft Haldensleben-Hundisburg, der die Veranstaltung ausrichtet, hofft am Sonnabend, 12. Oktober, und Sonntag, 13. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr auf viele Besucher. Dann werden an zahlreichen Ständen Obst und Naturprodukte, Kulinarisches, Floristik und Kunsthandwerk verkauft. „Die Angebotspalette zu den Obsttagen auf Schloss Hundisburg ist wie immer breit gefächert“, teilt der Verein in einer Ankündigung mit. Bei den Obsttagen bestehe auch die Gelegenheit, den aktuell gemosteten Hundisburger Apfelsaft zu verkosten und zu erwerben. Neben einer Ausstellung alter Obstsorten im Akademiegebäude werde in diesem Jahr dort auch wieder die Obstbestimmung alter Sorten an beiden Tagen in der Zeit von 12 Uhr bis 17 Uhr angeboten. Für die Bestimmung seien mindestens zwei bis fünf Früchte mitzubringen. „Natürlich gibt es auch wieder kulturelle Höhepunkte. Am Samstag, 12. Oktober sorgen die Pipes & Drums of Brunswiek gemeinsam mit den Tänzerinnen von Scottisch Country Dance in der Zeit von 14.30 bis 16.45 Uhr für gute Laune auf dem Schlosshof. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt von Street Life am Sonntag, 13. Oktober, ab 14 Uhr auf dem Schlosshof. Um 15 Uhr erwartet Matthias Müller (Klavier) in seinem Herbstkonzert gemeinsam mit Pedro Cuadrado (Tenor) die Besucher im Hauptsaal mit Musik diverser Komponisten. Am Auslass wird um eine Spende gebeten“, teilt der Verein Kulturlandschaft mit. Auf dem Schlosshof drehe sich an beiden Tagen für die kleinen Besucher ein Karussell. Leierkastenmusik erklinge zur Mittagszeit. Während der ganzen Zeit sind sowohl der Schlossladen als auch die Schlossbrauerei und die Spinnstube geöffnet. Der Schlossladen biete neben dem Verkauf von Publikationen und Eintrittskarten für Veranstaltungen des Vereins viele Geschenkideen an. In der Spinnstube könnten Gäste sich über verschiedene Techniken, wie Spinnen, Weben, Färben und Filzen informieren. Die Schlossbrauer würden gern Auskunft zur traditionellen Brautechnik geben. Gelegenheit gebe es auch, das Schlossbier zu verkosten. Im Schloss sind die Sammlungen Heinrich Apel und Friedrich Loock sowie der Schauraum der Alvenslebenschen Bibliothek zur Besichtigung geöffnet. Schloss Hundisburg bietet zudem einen idealen Ausgangspunkt, um im Barockgarten und im Landschaftspark die Natur in herbstlicher Färbung zu genießen. Der Eintritt zum Markt kostet 2 Euro, Kinder und Schüler bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Süße Tour - Zuckerrübensirup verkosten in Ochtmersleben

Die Landfrauen von Holli Holler in der Hohen Börde bereiten bei Anke Busse in Ochtmersleben, An der Tränke 7, Zuckerrübensaft zu. Bevor aus der Zuckerrübe der Sirup gewonnen werden kann, ist ein aufwendiger Prozess mit Waschen, Schneiden, Kochen und Sieben notwendig, der mehrere Tage in Anspruch nimmt. Am Sonnabend, 12. Oktober, können die Besucher zwischen 11 und 16 Uhr das Ergebnis, den Rübensirup, sowie Kuchen und Leckeres aus dem Holzbackofen genießen.

Radtour zur Süßen Tour

Das Team von „Pedal Power Börde“ lädt zu seiner letzten Radtour in diesem Jahr ein. Am Sonnabend, 12. Oktober, geht es auf eine rund 50 Kilometer lange „Süße Tour“, die durch die Hohe Börde. Start ist um 9 Uhr vom Bahnhof Haldensleben. Im Rahmen dieser Radtour gibt es Herzhaftes, Süßes und neue Wege, um das Tagesziel zu erreichen. Der traditionelle Saisonausklang vor der Heimfahrt ist im „VierZeithof“ in Bebertal geplant. Die Teilnahme kostet Nichtmitglieder 3 Euro, Kinder bis 12 Jahre fahren kostenfrei mit. Die Veranstalter bitten die Teilnehmer jedoch darum, etwas Taschengeld für die Verpflegung unterwegs einzustecken.

Ausstellung Deutscher Doggen in Calvörde

Die Ortsgruppe Magdeburg des Deutschen Doggenclubs 1888 veranstaltet am Sonnabend, 12. Oktober, eine Ausstellung für deutsche Doggen im Calvörder Grieps. „55 Hunde aus ganz Deutschland sind für die Wertung angemeldet“, berichtet Brigitte Oestreich, die Vorsitzende der Ortsgruppe Magdeburg. Zuschauer sind willkommen. Die Schau wird von 11 bis etwa 16 Uhr dauern.

Rocknacht in Weferlingen

Die Weferlinger Band W.U.F.F. lädt zur Weferlinger Rocknacht am Sonnabend, 12. Oktober, ins Haus der Generationen und Vereine ein. Neben W.U.F.F. sind Stroke 21, Jukebox und B.U.F.F.’S CRÜE angekündigt.Karten für die Rocknacht gibt es noch bei Heike Peters im Freizeiteck und an der Abendkasse.

Fahrtage im Eisenbahnmuseum Feldmann

Zu gleich zwei Modellbahn-Fahrtagen lädt das Museum Feldmann am Bahnhof Hadmersleben am nächsten Wochenende ein. Los geht es am kommenden Sonnabend, 12. Oktober, von 11 bis 18 Uhr. Auch am folgenden Sonntag, 13. Oktober, drehen von 10 bis 17 Uhr Modellbahnen ihre Runden. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. Vor Ort steht außerdem die Heimatgeschichte im Fokus: Letztmals wird die von Marion Römmer gestaltete Ausstellung zu Kneipen, Gaststätten und Restaurants in Klein Oschersleben und Umgebung zu sehen sein.

Kartoffelfest in Klein Rodensleben

Der Verein Freizeit 2000 Klein Rodensleben lädt für Sonnabend, 12. Oktober zum traditionellen Kartoffelfest ein. Dieses findet wieder auf dem Hof der ehemaligen Gaststätte „Zur Kastanie“ statt. Dabei dreht sich wieder alles um die nahrhafte Knolle vom Feld. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen und dabei die Kartoffel in allen nur möglichen Formen als Speise. Gegen 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Geplant sind Spiele für die Kinder und ein Kinderflohmarkt. Der Wettbewerb zum größten Kürbis, zur größten Kartoffel und die größte Zucchini findet ebenfalls wieder statt.

Herbstglühen in der Motorsportarena Oschersleben

Mit dem Herbstglühen steht der offizielle Saisonabschluss in der Motorsport-Arena Oschersleben auf dem Programm. Wie in den Jahren zuvor können die Besucher am Sonntag, 13. Oktober, von 10 bis 18 Uhr auf und an der Rennstrecke viele Aktionen erwarten. Während den ganzen Tag über Liebhaber von Oldtimern im Infield der Anlage auf ihre Kosten kommen, ist beispielsweise auch ein Ostalgie-Zweitakt-Treffen angekündigt. Um 12 Uhr startet das Bühnenprogramm mit regionalen Tanzgruppen, Live-Gesang und verschiedenen Interviewpartnern. So präsentiert sich etwa die Dance-Academy „BeArt“ aus Oschersleben, und die Sängerin PanDora hat einen Auftritt auf der Bühne. Wie in den Vorjahren präsentieren sich zudem regionale Vereine und Anbieter auf der Händlermeile. Diesmal mit dabei sind unter andrem der Motorsportclub Oschersleben, der Verein M.A.DE for Kids und das Puppen- und Teddybärenmuseum Nienhagen. Laut Ankündigung der Veranstalter kommen auch die Kinder nicht zu kurz. Ein umfangreiches Kinderprogramm sowie eine Hüpfburg, ein Karussell, Kinderschminken, ein Verkehrsgarten und ein Bungee-Trampolin stehen den kleinen Gästen demnach zur Verfügung. Der Eintritt zum Herbstglühen kostet 5 Euro. Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Eintritt. Eröffnet wird das Herbstglühen traditionell mit einem Biker-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde St. Nicolai zu Oschersleben. Dieser startet um 11 Uhr zum Thema „WertSchätzen“ unter anderem mit der Rockband „OGB“ aus Berlin. Der Eintritt zum Gottesdienst ist frei. Mehr Informationen gibt es unter www.motorsportarena.com/herbstgluehen.

Erntedank mit Markt und Bauernhochzeit in Bebertal

Erntedank wird am Sonntag, 13. Oktober, in Bebertal gefeiert. Um 10 Uhr beginnt ein Gottesdienst auf dem Pfarrhof, im Anschluss wird zu einem abwechslungsreichen Programm auf einem Bauernmarkt rund um den Pfarrhof eingeladen, zu dem sich Vereine aus dem Ort zusammengetan haben. Ein Höhepunkt wird um 13 Uhr die Nachstellung einer traditionellen Bauernhochzeit sein. Das Brautpaar zieht mit Gefolge von der Marktkirche über den Bauernmarkt und lädt zu einer Kaffeetafel ein. Für den Erntedank-Gottesdienst werden vom Gemeindekirchenrat am Sonnabend zwischen 16 und 17 Uhr Erntegaben zum Schmücken auf dem Pfarrhof entgegengenommen.

Eisbaden am Jersleber See

Die „Samsbader“ laden für Sonnabend, 12. Oktober, um 14.30 Uhr, zur Eröffnung der Winterschwimmsaison an den Jersleber See ein. Anlässlich des 140-jährigen Bestehens des Samsweger Sportvereins (SSV) hat die Abteilung „Winterschwimmen“ befreundete Eisbader und Winterschwimmergruppen aus ganz Deutschland zu ihrem diesjährigen Anbaden eingeladen. Dieser Einladung werden die „Plauener Eisspitzen“, die „Saunist“ aus Arendsee, Eisbader vom Neustädter See in Magdeburg, die „Ferchländer Schwäne“, die „Brandenburger Eisbären“, die „Berliner Seehunde“, die Burger „Ihle-Röver“, die „Frosts Kolas“ aus Kade und die „Schweriner Walrosse“ folgen. Wagemutige Zaungäste können sich dann selbst gern unter Anleitung der erfahrenen Winterschwimmer mit in das Wasser wagen.

Alpakas streicheln in Dodendorf:

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens lädt Sonnenlandalpakas Sonntag, 13. Oktober, zu einem Tag der offenen Tür nach Dodendorf in die Sohlener Straße 6b ein. Von 10 bis 16 Uhr können die Besucher die Tiere beobachten, streicheln und füttern. An diesen Tag können auch Produkte, die aus Alpakawolle hergestellt sind, in Augenschein genommen werden. Auf für Kaffee und Kuchen werde gesorgt, so die Organisatoren.

Kürbiszauber in Niederndodeleben:

Alles dreht sich am Sonnabend, 12. Oktober, noch einmal rund um den Kürbis, wenn ab 11 Uhr der Kürbishof Felgentreff in Niederndodeleben, Karl-Liebknecht-Straße 11, mit Landwirtschaft, Hofladen und Hofcafé zum Kürbisfest einlädt. Kleine und große Fans der bunten Frucht, die laut Definition weder Obst noch Gemüse ist, können sich auf einen herbstlichen Kürbiszauber einstellen. Es gibt Kürbiswaffeln, Kürbisbrot und weitere Spezialitäten aus dem sogenannten Fruchtgemüse. Kaffee und Kuchen stehen bereit, dazu gibt es Musik. Übrigens: Kürbis entsteht aus den bestäubten Blüten einer Pflanze, deshalb Obst, und wird nur einjährig kultiviert, deshalb Gemüse – also eine Mischform.

Hinter den Kulissen der Pilz-Farm in Groß Santersleben:

Zum Tag der offenen Tür bei den „Bördepilzen“ in Groß Santersleben laden Hubert und Marlies Böttcher am Sonnabend, 12. Oktober, zwischen 10 und 16 Uhr im Rahmen des Tages der Regionen ein. Neben Führungen und kulinarischen Angeboten wie Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, Schmorwurst, Pilzgerichten und hausgebackenen Kuchen gibt es einen kleinen Bauernmarkt. Für Kinder stehen eine Hüpfburg und kleine Überraschungen bereit. An diesem Sonnabend können in der Pilz-Manufaktur auch Kronkorken abgegeben werden. Das Unternehmen beteiligt sich an der Kronkorken-Aktion der Gemeinde und des Freiwilligenbüros zugunsten der Kinderkrebsforschung.

Herbstmarkt in Hermsdorf:

Ein buntes Treiben sowie Angebote für kleine und große Besucher wie Hüpfburg, Glücksrad, Büchsenwerfen und eine Tombola gibt es am Sonntag, 13. Oktober, ab 11 Uhr auf dem Hermsdorfer Sportplatz. Die Sportfreunde, weitere Vereine und Anbieter bereiten alles für das Herbstfest vor. Ab 13 Uhr können sich die Besucher auch auf Kaffee und Kuchen freuen.

Bayrische Feier in Nordgermersleben

Zu einem bayerischen Herbstfest laden die Sportfreunde aus Nordgermersleben am Sonnabend, 12. Oktober, in den „Kronprinzen“ ein. Los geht es um 18 Uhr mit bayerischem Essen, den Bördemusikanten und DJ Sandro Bader. Der Eintritt kostet 25 Euro. Karten gibt es bei den Dartsfreunden.

Oktoberfest in Grauingen:

Das erste Grauinger Oktoberfest findet am Sonnabend, 12. Oktober, um 19 Uhr im gemeindeeigenen Saal statt. „Es wird Köstlichkeiten aus der bayerischen Küche und Musik von DJ René geben. Wir freuen uns auf Gäste aus nah und fern“, sagt Grauingens Ortsteilbeauftragte Angelika Heinemann, die mit dem Organisationsteam das Fest vorbereitet. Der Eintritt kostet 12 Euro pro Person. Gäste können auch ganz ohne vorherige Anmeldung das Fest besuchen und mitfeiern.

Shantychor Helmstedt in der Beendorfer Kirche

Zu einem Chorkonzert lädt die Gemeinde Beendorf am Sonnabend, 12. Oktober, ab 14 Uhr in die Begegnungsstätte Allertal am Schulplatz ein. Bei Kaffee, Kuchen, einem Glas Wein oder Bier wird der Shantychor aus Helmstedt unter der Leitung von Marietta Reddemann erwartet. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Herbstfest auf dem Mariannenhof in Etingen:

In diesem Jahr findet das erste Herbstfest des Wohnverbundes Börde der Evangelischen Stiftung Neinstedt auf dem Mariannenhof in Etingen in der Scheune statt. Gleichzeitig wird an diesem Tag auch den Startschuss für ein inklusives Gartenprojekt fallen. Nach einer Andacht mit Jens-Uwe Pfalzgraf folgt der Auftakt für das Gartenprojekt und dann geht es mit buntem Programm weiter. So stehen Kaffeetrinken und ein Kuchenbasar mit selbstgebackenem Kuchen auf dem Plan. „2inEins“ bietet Livemusik. Auf dem Außengelände gibt es Ponyreiten. Der Hof lädt zum herbstlichen Basteln ein, es gibt einen Infostand, der über insektenfreundliche Pflanzen aufklärt, und das Infomobil vom Drömling steht auf dem Innenhof. Für diejenigen, die gerne herzhaft schlemmen, bietet der Hof Leckereien vom Grill und einen Feuertopf mit frischer Kürbissuppe. Die Veranstaltung findet am Sonnabend, 12. Oktober, ab 15 Uhr auf dem Mariannenhof, Im Sack 9 in Etingen, statt und bietet einen perfekten Anschluss an das Drachenfest, das um 10 Uhr an der Bockwindmühle in Etingen beginnt. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall.

Hoffest in Rätzlingen

Ein Fest gibt es in Rätzlingen auf dem Hof des Galloway-Zuchtbetriebs Lauenroth-Mago. Von 10 bis 16 Uhr wird dort am Sonntag, 13. Oktober, im Rahmen der Aktion „Tag der Regionen“ wieder ein vielseitiges und informatives Programm geboten, unter anderem auch Mitmachaktionen für Groß und Klein, aber vor allem auch die Möglichkeit, sich mit Akteuren aus der Region im persönlichen Gespräch auszutauschen und Nachhaltigkeit in Aktion zu erleben. Bei leckeren süßen und herzhaften Snacks für jeden Geschmack kann mit gutem Gewissen geschlemmt und eingekauft werden. Auch gibt es eine kleine Kräuterwanderung und die Möglichkeit, die Galloway-Rinder hautnah zu erleben. Auch gibt es eine Möglichkeit, mit dem Planwagen zur Mutterherde zu fahren mehrmals am Tag und im Rahmen eines Workshops können Bio-Brötchen und leckere Aufstriche selbst hergestellt werden. Für die Planwagenfahrten und Workshops ist allerdings eine Anmeldung unter der Rufnummer 039057/2429 oder per Mail via bauernstrasse11@gmx.de dringend erbeten. Die Planwagenfahrten finden jeweils um 10.30 und 14 Uhr statt und die zwei Backworkshops sind für 10 und 13 Uhr angesetzt. Aber auch so gibt es viel zu sehen und zu erleben auf dem Hoffest.

Drachenfest an der Bockwindmühle in Etingen:

Das Mühlendorf Etingen feiert wieder Drachenfest und lädt dazu Groß und Klein nach Etingen ein. Die beliebte Bockwindmühle dient als Kulisse für eine Zusammenkunft von Drachenenthusiasten, die gemeinsam den Herbsthimmel bunt werden lassen wollen. Am Sonnabend, 12. Oktober, geht es um 10 Uhr vor Ort los und für das leibliche Wohl ist in jedem Fall gesorgt.