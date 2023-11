Flechtingen - Als Silke Schulz und Kora Duberow als bewährte Ausrichterinnen des Flechtinger Adventsumsingens zum ersten Organisationstreffen in diesem Jahr in das Kurhaus eingeladen hatten, waren sie überwältigt.

Bis auf wenige Tage waren alle Adventsabende sofort vergeben. Die weniger „Löcher“ ließen sich dann nachträglich auch noch rasch füllen. Damit steht einer Neuauflage der in der Adventszeit beliebten Veranstaltungsreihe nichts mehr im Wege.

Vom 1. bis 23. Dezember (siehe Info-Kasten) haben die Organisatorinnen der abendlichen Zusammenkünfte bei Glühwein, Tee, Gebäck, Adventsliedern und unterhaltsamen Plaudereien einen Kalender gestrickt, wann, wer und wo in Flechtingen Gastgeber ist.

Erste Woche

Freitag, 1. Dezember: 16 Uhr, Nikolausfest an der Schloss- und Wassermühle

Sonnabend, 2. Dezember: 19 Uhr, Familien Oppermann/ Thomschke, Heidering 3

Sonntag, 3. Dezember: 19 Uhr, Familie Schulz/ Schwarzlose, Altenhäuser Straße 3

Zweite Woche

Montag, 4. Dezember: 19 Uhr, Familie Rabe, Bahnhofstraße 24

Dienstag. 5. Dezember: 19 Uhr, Familie Kranz, Im Grund 10a

Mittwoch, 6. Dezember: 19 Uhr, Kirchengemeinde, Patronatskirche, Lindenplatz 5

Donnerstag, 7. Dezember: 19 Uhr, Familie Körtge/Stützer, Zur Spetze 24

Freitag, 8. Dezember: 19 Uhr, Flechtinger Landladies, Grundschule, Vor dem Tore 22

Sonnabend, 9. Dezember: 19 Uhr, Familie Weiß/Wiegel, Gartenstraße 2

Sonntag, 10. Dezember: 19 Uhr, Jeannette Reupke, Atelier am Schloss, Lindenplatz 18

Dritte Woche

Montag, 11. Dezember: 19 Uhr, Familie Kratzsch, Amselweg 18

Dienstag, 12. Dezember: 19 Uhr, Gemeinde Flechtingen, Lindenplatz 13

Mittwoch, 13. Dezember: 19 Uhr, Seniorenheim Schlossgarten, Im Grund 3a

Donnerstag, 14. Dezember: 19 Uhr, Familie Krümmling, Vor dem Tore 21

Freitag, 15. Dezember: 19 Uhr, Patronatskirche, Lindenplatz 5 (mit Orgelspiel)

Sonnabend, 16. Dezember: 19 Uhr, Familie Schlächter, Erlenkamp 1

Sonntag, 17. Dezember: 19 Uhr, Familie Pomränke, Behnsdorfer Straße 27

Vierte Woche

Montag, 18. Dezember: 19 Uhr, Familie Ranwig/Wisch, Lindenplatz 8

Dienstag, 19. Dezember: 19 Uhr, Familie Steinecke, Zur Spetze 11

Mittwoch, 20. Dezember: 19 Uhr, Familie Busse, Altenhäuser Straße 13a

Donnerstag, 21. Dezember: 19 Uhr, Familie Buttgereit, Bachstelzenweg 18

Freitag, 22. Dezember: 19 Uhr, Familie Stelzer, Rosenstraße 6

Sonnabend, 23. Dezember: 19 Uhr, Jugendzentrum, Zum Sportplatz 1

Glocken weisen den Weg

Den Weg zu den Standorten des Adventsumsingens weisen jeweils nummerierte Glocken an den Häusern.

Den Auftakt macht am 1. Dezember das Nikolausfest des Heimat- und Mühlenvereins an der Schloss- und Wassermühle, denn dort wird bereits ab 16 Uhr fleißig gesungen, wenn Kindertagesstätte und Grundschule auftreten, gibt es leckere Speisen und Getränke rund um die schönste Zeit des Jahres. Das ist auch die einzige zeitliche Abweichung, denn ansonsten beginnt das Adventsumsingen immer um 19 Uhr.

Zahlreiche Familien haben ihr Mitwirken zugesagt, aber auch Vereine und Institutionen sind für die Gemeinschaft im Einsatz.

Am Nikolausabend, 6. Dezember, zum Beispiel lädt die Kirchengemeinde zum gemütlichen Beisammensein an der Patronatskirche ein. Dorthin geht es auch am 15. Dezember noch einmal, dann erklingt in der Kirche sogar die Orgel im Gotteshaus.

Die Flechtinger Landladies laden am 8. Dezember auf den Schulhof der Grundschule ein, und die Gemeinde Flechtingen ist am 12. Dezember Gastgeber vor dem Rathaus am Lindenplatz 13. Am Seniorenheim Schlossgarten erklingen am 13. Dezember Lieder zur Weihnachtszeit.

Erstmals mit im Boot, da ganz neu hergerichtet, ist das Atelier am Schloss von Künstlerin Jeannette Reupke im schmucken Fachwerk am Lindenplatz 18. Zum Abschluss am 23. Dezember kann das Jugendzentrum im Haus der Jugend und Vereine am Sportplatz angesteuert werden.

Die Organisatorinnen bitten, sich jeweils eine Tasse für Getränke mitzubringen, damit Plastikmüll gespart werden kann. Auch wird empfohlen, sich warm anzuziehen, denn die Treffen finden in der Regel draußen vor den Türen der Häuser der Gastgeber statt.