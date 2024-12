Die Ankündigung der Autobahn GmbH, die Baustelle auf der Autobahn 2 bei Alleringersleben um vier Monate zu verlängern, sorgt für Verärgerung, aber auch für Sorgen in den Anrainer-Gemeinden. Warum länger gebaut werden muss.

Solche gefährlichen Verkehrszenen spielen sich derzeit nahezu täglich auf der B 1 vor der Apotheke in Erxleben ab.

Erxleben - Auf der Autobahn 2 im Baustellenbereich hat sich die Ladung eines Lkw verschoben. Es kommt zum Stau. Kurz darauf ereignet sich auch noch ein Unfall bei Bornstedt. Nur wenig später zeigen sich die ersten Auswirkungen in der Region. Der Verkehr von der Autobahn sucht sich seinen Weg durch das Umland. So geschehen in der vergangenen Woche, doch nahezu täglich kommt es aktuell zu solchen Verkehrslawinen auf den Straßen rings um die Autobahn.